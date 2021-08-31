Son dakika: Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Karadağ maçında yok! Şenol Güneş açıkladı...

'Karadağ'ın önemli oyuncuları var. Kendi oyunumuzu oynayacağız. İyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz gruptan lider çıkmak istiyoruz.

Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Berat, Ferdi... Bu isimler soruluyor. Çağrılmayan ama düşündüğümüz isimler bunlar. Salih'in ufak bir sakatlığı var, durumuna bakacağız.'