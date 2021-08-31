Son dakika: Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Karadağ maçında yok! Şenol Güneş açıkladı...

Şenol Güneş, yarın akşam oynanacak Karadağ karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dorukhan Toköz'ün transferinden sonra da hala kendini toparlayamadığını ifade eden Şenol Güneş, dört oyuncunun Karadağ maçında olmayacağını ifade etti.
ŞENOL GÜNEŞ: MERT MÜLDÜR OYNAYACAK!
'Yarın akşam oynanacak Karadağ maçının ilk 11'ini açıklayamam fakat Mert Müldür oynayacak. Alpaslan hem sağ bek hem stoper olarak oynayabiliyor. Randers maçında canlı izledim kendisini beğendim. Çağlar ve Ozan'ın yokluğunda önemli bir oyuncu.'
'Karadağ'ın önemli oyuncuları var. Kendi oyunumuzu oynayacağız. İyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz gruptan lider çıkmak istiyoruz.
Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Berat, Ferdi... Bu isimler soruluyor. Çağrılmayan ama düşündüğümüz isimler bunlar. Salih'in ufak bir sakatlığı var, durumuna bakacağız.'
'EMRE BELÖZOĞLU'NU DÜŞÜNDÜK AMA...'
Kişisel oyuncu ilişkileri için yardımcı hoca pozisyonunda Emre Belözoğlu'nu düşünmüştük. Onun zamana ihtiyacı vardı. Bize katılmadı. Onun yerine başka antrenör de almadık.