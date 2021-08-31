Şenol Güneş'ten kritik açıklamalar! Dört yıldız Karadağ maçında forma giyemeyecek
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:50
01:47
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'a geldi 31.08.2021 | 13:09
08:43
Milli okçular A Spor'da 31.08.2021 | 12:40
04:38
01:31
Fenerbahçe'den Diego Rossi atağı! İstanbul'a geliyor... 31.08.2021 | 01:14
01:46
Rizespor'dan Caner Erkin hamlesi! Başkan Tahir Kıran açıkladı | Video 30.08.2021 | 15:25
24:54
00:59
03:36
Türk Telekom stadının çatısındaki çalışma drone ile görüntülendi | Video 30.08.2021 | 13:30
10:37
01:59
04:00
03:00
Trabzonspor taraftarından, takımına coşkulu uğurlama | Video 29.08.2021 | 12:57
00:32
03:42
03:29
05:24
00:29
00:45
Cristiano Ronaldo Juventus taraftarına böyle veda etti! 27.08.2021 | 21:18
Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Karadağ maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam Ozan Tufan, Ozan Kabak, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu'nun yarın akşamki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.