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Giriş Tarihi: 1.9.2021 07:40 Son Güncelleme: 1.9.2021 07:48

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni Gedson planı! Transfer yarına kadar bitmezse...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ın yeni Gedson planı! Transfer yarına kadar bitmezse...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Benfica'nın tavrına rağmen Gedson Fernandes'ten vazgeçmiyor. Portekiz ekibinin bonservisiyle satmayı planladığı genç oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, transferi yarına kadar bitiremezse yeni bir planı devreye sokacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Orta saha için 2-3 oyuncuyla görüşüyoruz. Ben 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson'u da bu yüzden istedim. Şu anda ne durumda bilmiyorum" açıklaması gözleri yeniden Portekizli orta saha oyuncusuna çevirdi.

Benfica'nın Gedson'u bonservisi ile satmak için son ana kadar beklediği ancak istediği teklifi alamadığı kaydedildi.

Portekiz ekibinde teknik direktör Jorge Jesus'un kulübeden çıkarmadığı Gedson için kiralama üzerine beklentisi olan Siyah-Beyazlılar, yarın gece UEFA'ya teslim edeceği listeye ya 22 yaşındaki futbolcunun adını yazacak ya da transferi ocak ayına bırakacak.

Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Gedson'un da Beşiktaş için kulübüne baskı yaptığı gelen bilgiler arasında...

HESAPLI STOPER: MONTERO

Bu arada Beşiktaş uzun süredir birçok stoperle görüşüp sonunda tanıdık bir isme yöneldi. Kartal, geçtiğimiz sezon da formasını giyen Atletico Madrid'li Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.

Yaz döneminde Diego Godin, Jerome Boateng ve Kaan Ayhan isimleri üzerinde duran Siyah-Beyazlılar, 3 oyuncudan da yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçmişti. Beşiktaş çareyi 22 yaşındaki Montero'yu transfer etmekte buldu.

Yönetim, Madrid ekibiyle Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sine 750 bin Euro ödeme noktasında anlaşırken, oyuncuyla da 850 bin Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı.

ALİ GÜLTİKEN - BİLİNEN BİR TRANSFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Montero transferinde alternatif yaratma düşüncesi var. Bu da son derece doğal. Çünkü Beşiktaş, birçok kulvarda ilerliyor. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası...

Ve bunlar için teknik heyetin alternatifli bir kadroya ihtiyacı var. Gönülden belki çok daha fazla şeyler geçiyor ama sahadaki gerçekler daha farklı...

O yüzden bilinen, en azından yapabilecekleri konusunda fikir sahibi olunduğu için gerçekleştirilmiş bir transfer gibi gözüküyor.

LENS NİHAYET GİTTİ
Öte yandan Beşiktaş ile Jeremain Lens fesih için anlaştı. Hollandalı, Karamgümrük forması giyecek. Oyuncunun 1 milyon 800 bin Euro olan maaşının 500 bin Euro'sunu Karagümrük ödeyecek.

LJAJİC'İN MENAJERİ GELDİ
Diğer yandan kadro dışı bırakılan Adem Ljajic için iki teklif alan Beşiktaş, oyuncuyla ortak noktada buluşamadı. Boşnak asıllı futbolcunun menajeri ise sözleşme fesih görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni Gedson planı! Transfer yarına kadar bitmezse...
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