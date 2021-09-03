Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan tarihlerle beraber KYK yurt başvuru süreci de başlayacak. YKS tercihlerinin erişime açılmasının ardından şimdi ise gözler başvuruların yapılacağı tarihlere çevrildi. Sabah saatleriyle beraber binlerce öğrenci "KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıllarda başvuruların Ağustos ayında alındığı görülürken bu senenin tarihleri ile ilgili açıklamanın kısa zamanda gelmesi öngörülüyor. Peki, KYK devlet öğrenci yurdu başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...