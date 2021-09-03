Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay 'Daha iyisini duymadım...'
Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:00 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:01

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay 'Daha iyisini duymadım...'

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Beşiktaş'tan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Siyah beyazlılar Avrupa transfer piyasasını sallayacak bir operasyona imza attı. Beşiktaş, Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'i transfer etti. Bu transfer kısa sürede Avrupa'da manşetlerdeki yerini aldı. Pjanic'in birkaç gün önce sosyal medyadan paylaştığı o fotoğrafın da hikayesi ortaya çıktı. İşte transferin hikayesi...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Senelik 2.750.000 Avro garanti ücret kazanacak başarılı oyuncunun Beşiktaş'a transferi Avrupa kamuyounda sürpriz olarak değerlendirildi. Transferin hikayesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları....

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

SON DAKİKA: PJANİC PAYLAŞTI HERKES JUVENTUS SANDI! O FOTOĞRAF...

O. Lyon formasıyla kendini dünyaya tanıtan Miralem Pjanic, 2011'de Roma'ya transfer olmuştu. Burada uzun süre başarıyla forma giyen Pjanic, daha sonra Juventus'un yolunu tuttu.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

2020 yılında da 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Barcelona'ya giden Pjanic, bu sezon Beşiktaş'ta forma giyecek.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

PJANİC SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF PAYLAŞINCA...

Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Pjanic, iki gün önce sosyal medya hesabından siyahbeyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Juventuslu futbolcular bu kareyi beğenince oyuncunun İtalya'ya döneceği haberleri yapılmıştı.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

La Gazzetta dello Sport buna sayfalarında yer vermişti. Juve olmadı ama oyuncu Türkiye'nin siyah-beyaz takımına geldi.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

BÜLENT TİMURLENK PJANİC TRANSFERİNİ YORUMLADI: 'DAHA İYİSİNİ DUYMADIM!'

'Avrupa'da transfer tahtası kapandıktan sonra fırsat transferi diyorsanız bundan iyisini duymadım. Bundan sonra da duyar mıyız bilemem. Miralem Pjanic son 48 saatte Barcelona tarafından önce eski takımı Juventus ve sonra da bir önceki takımı Roma'ya teklif edilmişti.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Geçen sezon Pjanic, Barcelona'ya giderken ondan çok daha genç olan Arthur'u alan Juventus'ta teknik direktör Allegri, Bosnalı yıldızın geri dönüşüne olumsuz yanıt verdi.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Roma'da da Jose Mourinho'dan olumlu yanıt alınamayınca geçen hafta Koeman'ın, "Bu kadar kalabalık kadro ile çalışamam. Umtiti ve Pjanic'in başlarının çaresine bakmaları lazım" dediği oyuncu, transfer tahtası kapanınca kulübünde kalmıştı.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Beşiktaş, Alex Teixeira gibi bir oyuncuyu bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bence asıl bombayı Pjanic'i kiralayarak yaptı. Onun Juventus yıllarında oynadığı futbol bu ligin çok üstünde. Elbette ki Atiba'nın, Salih'in forması tehlikeye girecek ama Miralem Pjanic bu…

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Bu flaş transferin perde arkasında Beşiktaş'a 3 milyon Euro'luk bir yük olan Adem Ljajic'in menajeri Fali Ramadani'nin aynı zamanda Pjanic'in de menajeri olduğunun altını çizmek lazım.'

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

9 MADDEDE PJANİC! SARRİ, ALLEGRİ, SPALETTİ...

Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22 gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik performans ortaya koydu.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Sıklıkla 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen oyuncu Bosna Hersek Milli Takımı ile 101 maçta 15 gol atmayı başardı. 31 yaşındaki futbolcu, 4 kez İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

2014 yılında Bosna'da yılın futbolcusu seçildi. Geçen sezon sakatlıklar yüzünden sadece 11 gün sahalardan uzak kaldı ve 4 maç kaçırdı.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Roma ve Juventus'ta da oynayan Pjanic için toplam 110.5 milyon Euro bonservis ödendi. Sarri, Allegri, Spaletti, Luis Enrique, Rudi Garcia gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Merkez orta saha, ön libero, on numara, sol kanat, sağ kanat pozisyonlarında oynadı. 2013-2014'de Roma'da sezonun orta sahası olarak seçildi.

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SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay 'Daha iyisini duymadım...'
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