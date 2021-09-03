SON DAKİKA: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Çok ilginç detay ’Daha iyisini duymadım...’

Beşiktaş, Alex Teixeira gibi bir oyuncuyu bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bence asıl bombayı Pjanic'i kiralayarak yaptı. Onun Juventus yıllarında oynadığı futbol bu ligin çok üstünde. Elbette ki Atiba'nın, Salih'in forması tehlikeye girecek ama Miralem Pjanic bu…