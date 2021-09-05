Son dakika: Ronaldo sonrası Salah’tan inanılmaz talep! Kazancıyla tarihe geçecek...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... İngiltere Premier Lig'de son yılların en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah, 2023 yılında sona erecek kontratını yenilemek için Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.
İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre Salah, Liverpool'dan haftalık 500 bin sterlin maaş talep ediyor.
Premier Lig'de en çok kazanan 10 futbolcu içinde Liverpool'dan herhangi bir isim bulunmazken, Salah bu listeye adını yazdırabilir.
İngiliz ekibi Salah'ın bu talebini kabul ederse, Mısırlı yıldız Liverpool tarihinin en çok kazanan futbolcusu olarak tarihe geçecek.
29 yaşındaki orta saha, aynı zamanda Ronaldo'nun ardından Premier Lig'in en çok kazanan ikinci ismi olacak.
Yıllar sonra Manchester United'a dönerek herkesi şaşkına çeviren Ronaldo'nun, Kırmızı Şeytanlar'dan haftalık 510 bin sterlin alacağı iddia ediliyor.
Mirror'da yer alan haberin detaylarında, Salah'ın 500 bin sterlin ile Ronaldo'nun ardından ikinci sıraya yerleşeceği yazıldı.
Uzun yıllardır Barcelona ve Real Madrid'in ilgisini çeken Salah'ı kaybetmekten istemeyen Liverpool'un, Mısırlı futbolcunun bu isteğini kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.
The Mirror'a göre Premier Lig'in en çok kazanan futbolcuları şöyle... (Haftalık)
Cristiano Ronaldo 510 bin sterlin
Kevin De Bruyne 400 bin sterlin
David de Gea 375 bin sterlin
Jadon Sancho 350 bin sterlin
Raphael Varane 340 bin sterlin
Paul Pogba 290 bin sterlin
N'Golo Kante 290 bin sterlin