Son dakika: Ronaldo sonrası Salah’tan inanılmaz talep! Kazancıyla tarihe geçecek...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... İngiltere Premier Lig'de son yılların en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah, 2023 yılında sona erecek kontratını yenilemek için Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.