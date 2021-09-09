Tokyo'da tarih yazan Sevda ve Sevtap Altunoluk A Haber'e konuştu! "Bayrağımızı dalgalandırdık"

Golbol Kadın Milli Takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi 9-2 mağlup ederek şampiyon olmuştu.
16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla golbol milli takımı, Rio 2016'nın ardından üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Milli sporcu Sevda Altunoluk, 9'u finalde ABD karşısında olmak üzere 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi olmuştu. Sevda Altunoluk-Sevtap Altunoluk kardeşler, A Haber'e özel açıklamalar yaptı.
ABD karşısında 9 gol atan Sevda Altınoluk, "Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir süreç oldu, yeniden bir takım kurduk. Hocalarımız değişti, genç arkadaşlarımız katıldı, aralık ayından itibaren çalışmalara girdik. Zorlu olacağını biliyorduk. Rakiplerimiz de iyi çalışıyordu, kolay olmayacağını biliyorduk. ABD'yi iyi tanıyırduk, daha önce mağlup etmişlerdi. Ancak finalde kazanmayı bildik, 9 gol attım. Final maçı çok önemliydi. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorduk. Anlatılmaz bir duygu gerçekten. Aileme ve başarımızda emeği olan herkese, Tokat'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Sevtap Altunoluk ise şöyle konuştu: "Ablamın da dediği gibi çok çalıştık, çok zorlu bir süreçten geçtik. Bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Anlatılmaz bir duygu. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum."