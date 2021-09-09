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Giriş Tarihi: 9.9.2021 13:15 Son Güncelleme: 9.9.2021 13:50

Tokyo'da tarih yazan Sevda ve Sevtap Altunoluk A Haber'e konuştu! "Bayrağımızı dalgalandırdık"

Tokyo’da tarih yazan Sevda ve Sevtap Altunoluk A Haber’e konuştu! Bayrağımızı dalgalandırdık

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda golbolde finalde ABD'yi 9-2 yenen A Milli Takımımız altın madalyanın sahibi oldu. Tokyo'da büyük bir zaferin altına imza atan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncuları Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler, A Haber'e konuk oldu. ABD'ye 9 gol atarak yıldızlaşan Sevda Altunoluk, "ABD'yi iyi tanıyırduk, daha önce mağlup etmişlerdi. Ancak finalde kazanmayı bildik, 9 gol attım. Final maçı çok önemliydi. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorduk. Anlatılmaz bir duygu gerçekten" ifadelerini kullandı.

Golbol Kadın Milli Takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi 9-2 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla golbol milli takımı, Rio 2016'nın ardından üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Milli sporcu Sevda Altunoluk, 9'u finalde ABD karşısında olmak üzere 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi olmuştu. Sevda Altunoluk-Sevtap Altunoluk kardeşler, A Haber'e özel açıklamalar yaptı.

ABD karşısında 9 gol atan Sevda Altınoluk, "Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir süreç oldu, yeniden bir takım kurduk. Hocalarımız değişti, genç arkadaşlarımız katıldı, aralık ayından itibaren çalışmalara girdik. Zorlu olacağını biliyorduk. Rakiplerimiz de iyi çalışıyordu, kolay olmayacağını biliyorduk. ABD'yi iyi tanıyırduk, daha önce mağlup etmişlerdi. Ancak finalde kazanmayı bildik, 9 gol attım. Final maçı çok önemliydi. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorduk. Anlatılmaz bir duygu gerçekten. Aileme ve başarımızda emeği olan herkese, Tokat'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sevtap Altunoluk ise şöyle konuştu: "Ablamın da dediği gibi çok çalıştık, çok zorlu bir süreçten geçtik. Bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Anlatılmaz bir duygu. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

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Tokyo'da tarih yazan Sevda ve Sevtap Altunoluk A Haber'e konuştu! "Bayrağımızı dalgalandırdık"
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