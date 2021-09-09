Tokyo'da tarih yazan Sevda ve Sevtap Altunoluk A Haber'e konuştu! "Bayrağımızı dalgalandırdık"

ABD karşısında 9 gol atan Sevda Altınoluk, "Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir süreç oldu, yeniden bir takım kurduk. Hocalarımız değişti, genç arkadaşlarımız katıldı, aralık ayından itibaren çalışmalara girdik. Zorlu olacağını biliyorduk. Rakiplerimiz de iyi çalışıyordu, kolay olmayacağını biliyorduk. ABD'yi iyi tanıyırduk, daha önce mağlup etmişlerdi. Ancak finalde kazanmayı bildik, 9 gol attım. Final maçı çok önemliydi. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorduk. Anlatılmaz bir duygu gerçekten. Aileme ve başarımızda emeği olan herkese, Tokat'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.