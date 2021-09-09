Tokyo'da tarih yazan 'Altın kardeşler' A Haber'e konuştu! "Bayrağımızı dalgalandırdık"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda golbolde finalde ABD'yi 9-2 yenen A Milli Takımımız altın madalyanın sahibi oldu. Tokyo'da büyük bir zaferin altına imza atan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncuları Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler, A Haber'e konuk oldu. ABD'ye 9 gol atarak yıldızlaşan Sevda Altunoluk, "ABD'yi iyi tanıyorduk, daha önce mağlup etmişlerdi. Ancak finalde kazanmayı bildik, 9 gol attım. Final maçı çok önemliydi. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorduk. Anlatılmaz bir duygu gerçekten" ifadelerini kullandı.