Son dakika: Hamit Altıntop’tan Almanya seferi! A Milli Takım için eski Beşiktaşlı isimle görüşecek

BEŞİKTAŞ'TA 1 SEZON FUTBOL OYNADI

Gelen son iddialara göre ise sürpriz bir isim gündemde. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve eski yıldız futbolcu Hamit Altıntop'un Alman ekolünden yana olduğu ve sürpriz bir isimle görüşmek için Almanya'ya gittiği iddia ediliyor.