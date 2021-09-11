Son dakika: Hamit Altıntop’tan Almanya seferi! A Milli Takım için eski Beşiktaşlı isimle görüşecek

Son dakika... 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, rakibine 6-1 yenilerek büyük bir hezimet yaşadı. Grup lideri olarak gittiği Hollanda'da Norveç'in de gerisine düşen ay-yıldızlılar, üçüncü sıraya geriledi. EURO 2020'de başlayan başarısız süreç, 6-1'lik Hollanda yenilgisiyle son buldu ve Şenol Güneş dönemi resmen bitti.
İkinci döneminde Türkiye'yi EURO 2020'ye yaşıyan Güneş, turnuvadaki büyük hayal kırıklığı sonrası tartışılmaya başlanmıştı. Grubunda sıfır çeken, sadece 1 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, turnuvanın en kötü takımları arasında yer almıştı.
O dönem, "Deneyimli hoca ile yollar ayrılacak mı?" soruları gündeme gelse de Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir karar almamıştı. Ancak Hollanda mağlubiyeti sonrası tartışmalar alevlendi.
6-1 kaybedilen Hollanda maçının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapılmazken, ertesi gün ayrılık kararı resmen duyuruldu.
İkinci Şenol Güneş döneminin bitmesiyle birlikte milli takımın kime emanet edileceği merak ediliyor.
Nihat Özdemir, "Aklımızda bir teknik adam var" açıklamasında bulundu. Adaylar arasında ise; Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Löw gibi teknik adamların adı geçiyor.
BEŞİKTAŞ'TA 1 SEZON FUTBOL OYNADI
Gelen son iddialara göre ise sürpriz bir isim gündemde. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve eski yıldız futbolcu Hamit Altıntop'un Alman ekolünden yana olduğu ve sürpriz bir isimle görüşmek için Almanya'ya gittiği iddia ediliyor.
Hamit Altıntop'un 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen eski Alman futbolcu Stefan Kuntz'u takımın başına getirmek istediği belirtiliyor.
2016 yılından beri Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki deneyimli teknik adam, Löw'ün ayrılığı sonrası Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Almanya Milli Takımı'nı da çalıştırdı.
Beşiktaş'ta 1 sezon futbol oynayan Kuntz, 1999 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra; başkanlık, yöneticilik ve teknik direktörlük yaptı.
Neunkirchen, Karlsruhe, Mannheim ve Ahlen'den teknik direktörlük, Koblenz ve Bochum'da sportif direktörlük yapan deneyimli futbol adamı, 2008-2016 yılları arasında ise Kaiserslautern'de başkanlık görevini üstlendi.
2016'da yeniden teknik direktörlüğe dönen Kuntz, Almanya U21'in hocalığını yapıyor.
A Milli Takımımızın en yakın maçı 8 Ekim'de. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak. Grup ikinciliği açısından son derece kritik müsabak Dünya Kupası yolundaki kaderimizi çizecek.