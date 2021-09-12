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Giriş Tarihi: 12.9.2021 09:33 Son Güncelleme: 12.9.2021 09:42

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Uilenberg'e sert sözler! 'Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...'

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti! Yeni transferler Batshuayi ve Miralem Pjanic Dolmabahçe'deki maça damga vurdu! Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda Batshuayi'ye övgüler yağdırarak '30 gol atabilir' yorumunda bulundu. Erman Toroğlu ise hakem Arda Kardeşler'in önündeki penaltıyı görmediğini ifade etti.

Malatya engelini üç golle aşan Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan ve Ali Gültiken dün akşamki maçı yorumladı. Erman Toroğlu, 'Uilenberg hakemleri değil önce kendini eğitsin.' derken tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’
ERMAN TOROĞLU: ÖNÜNDEKİ PENALTIYI GÖRMEDİ! UİLENBERG KENDİNİ EĞİTSİN...
'Sergen Yalçın doğal olarak kaliteli ithal oyuncuları oynatmak için önce onları tahtaya yazmış, sonra Türk oyuncuları. Doğru bir iş olmuş. Ama bunun riski vardı tabii ki; çok iyi antrenman yapmadıkları için sakatlanmaları gibi.
Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Takımı Şampiyonlar Ligi'nden önce görmesi lazımdı. Beşiktaş bu ligde iş yapacak, belli. Ama Şampiyonlar Ligi için biraz zor. Sebebi, hücumu iyi yapan siyah-beyazlı oyuncuların ne kadar defans yapacağı önemli.

Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların hepsi orgeneral. Korgeneral yok, albay hiç yok. Bu kadro birbirine alışırsa, bu yıl Beşiktaş'tan güzel maçlar bekleriz Türkiye'de.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Yeni Malatyaspor etkisiz bir görüntü verdi. Dün Yeni Malatya'yı ve Adana Demirspor'u gördük. Eğer böyle giderlerse ligin yarısından sonra alt kattakiler-üst kattakiler ligine döner Süper Ligimiz. Uilenberg diye bir adam geliyor hakemleri eğitmeye. Önce bu adamın kendini eğitmesi lazım.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Bir takımın hocasını konuşuyor ve onu hakemlere hedef gösteriyor. Şimdi hakemler ne yapacak? Vazife çıkarırlar, dün akşam olduğu gibi. Sergen de açıklama yapıp Uilenberg'e iteleyince, hakem de gözünün önündeki penaltıyı görmez. VAR'daki hakem de görmez ve ikaz etmez. Yeni bir şey çıkardılar.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Neymiş efendim hakemin kanaatinde ise VAR çağırmazmış. Nitekim VAR sistemi, aynen yersen kirşen gibi! Yersen verirsin, yemezsen vermezsin! VAR'da çok eski bir gazeteci arkadaşımızın oğlu var. Hakemlikte bir şey olmadı. Olamayanları VAR'a alalım ya da düşürelim dediler. Onlar da 'VAR'a alın' dedi.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Hakemlikten para kazanmaya devam ediyorlar (Ufak ufak da almıyorlar). Eskiden mecliste tabii senatörlük sistemi vardı. Oturup iş yapmazlardı. Bazı hakemleri onlara benzetiyorum.'

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’
ÖMER ÜRÜNDÜL: SERGEN HOCA'NIN TEK YANLIŞI...
'Beşiktaş kaliteli isimleriyle maça etkili başladı. İlk 15 dakikada iki golle erken rahatladılar. Daha sonra fantezi futbola yöneldiler. Bu yüzden devrenin ilerleyen bölümünde kontrol ellerinde olmasına rağmen yeterli üretkenliği sağlayamadılar. Devre arasında Sergen Yalçın uyarmış ki, ikinci yarıya çok tempolu ve dikine oynayarak başladılar.
Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Bu yoğun baskıda Malatya kalecisi Abdulsamed bir topu oyuna sokmak isterken zoru başararak maçı bitiren isim oldu. Beşiktaş'ın temposu biraz daha devam etti, sonra arka arkaya yapılan oyuncu değişiklikleri ve skor rahatlığıyla oyun rölantiye döndü, bu da çok doğaldı.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’
Sahanın yıldızı N'Koudou'ydu. Temennim sakatlığının ciddi olmaması. Etkili driplinglerle rakip savunmanın yerleşme düzenini bozdu. Batshuayi biraz daha güçlenirse Beşiktaş'ın ligdeki en önemli silahlarından biri olacak.
Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Rıdvan da iyi mücadele etti. Gelelim Pjanic'e... Yüksek kalitesi ve oyun bilgisiyle daha ilk maçında takımın orkestra şefliğine soyundu. Ama fizik olarak daha çok eksiği var. Josef de her zamanki gibi takımın defansif dinamosuydu. Perşembe gecesi TRT'deki spor programında Alex Teixeira ile ilgili yorum yaptım ve şunları söyledim: "Çok iyi tanıdığım, yetenekli bir futbolcu ama fizik olarak sıkıntılı. İlk oynadığı maçta da sakatlandı.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Eğer zaman içinde güçlendirilmez ve erken forma şansı bulursa ikinci kez sakatlanma problemi gündeme gelebilir. Sonra da bu sene için vereceği randıman tamamen soru işareti olur..." Sergen Yalçın bu yanlışa düşüp Alex'i oynattı ve sakatlandı!

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’
ALİ GÜLTİKEN: YILDIZLARIN FARKI!
PlayStation'da takım kurarken Türkiye'den dört oyuncuyu yaz deseler, büyük çoğunluk Ghezzal, Batshuayi, Alex ve Pjanic'i tereddütsüz yazar. Çünkü çok net oyuncular. Ne oyunlarında ne de kariyerlerinde hiç tereddüde yer yok. Nitekim maçın başından itibaren de bu bakış açısına hemen karşılık verdiler.
Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Goller ve oyun çok erken geldi. Beşiktaş geçen seneden beri ne oynadığını bilen bir takım. Planını çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bu planda kanat oyunu da var, orta saha oyunu da var, rakip savunma arkasına çabuk kontra oyunu da var. Oyunu nereden açmak isterse bunu başarabilen bir takım.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Bu sene Batshuayi, Alex, Pjanic gibi kaliteli ayakların gelişiyle de oyun her türlü Beşiktaş'ın inisiyatifinde gelişiyor. Bu görüntüleri yalnız Malatya maçında değil ligin kalan bölümünde de izleyeceğiz. Batshuayi için de ayrı bir parantez açmakta fayda var. Onun sahada olması Beşiktaş oyununu çok işler hale getiriyor.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’
Her türlü taktikte iş yapan bir kalite. Attığı ikinci gol, biraz tesadüf gibi görünebilir ama bunun Beşiktaş baskısının getirdiği bir sonuç olduğunu da görmek gerekir.
Dün akşam Beşiktaş'ta gençleri de çok beğendim. Can Bozdoğan önemli bir yetenek, daha iyi maçlarını da izleyeceğiz. Ama Rıdvan'ı ayrı alkışlamak gerekir. Bir savunma oyuncusunun ayağına top ancak bu kadar güzel yakışır. Oyun aklı iyi, top kullanımı üst seviyede, pozisyon bilgisi ve zamanlaması da dün izlediğimiz gibi büyük takım oyuncu kalitesinde. Beşiktaş'ta önü açık oyuncuların başında geliyor.
Son dakika: Erman Toroğlu’ndna Uilenberg’e sert sözler! ’Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...’

Dün akşam ne olacağını tahmin edebildiğimiz, beklediğimiz bir futbolla Beşiktaş kazanırken kalitesi ve yıldızlarıyla da farkını ortaya koydu.

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Uilenberg'e sert sözler! 'Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...'
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