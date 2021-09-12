Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Uilenberg'e sert sözler! 'Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...'

Malatya engelini üç golle aşan Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan ve Ali Gültiken dün akşamki maçı yorumladı. Erman Toroğlu, 'Uilenberg hakemleri değil önce kendini eğitsin.' derken tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Takımı Şampiyonlar Ligi'nden önce görmesi lazımdı. Beşiktaş bu ligde iş yapacak, belli. Ama Şampiyonlar Ligi için biraz zor. Sebebi, hücumu iyi yapan siyah-beyazlı oyuncuların ne kadar defans yapacağı önemli.
Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların hepsi orgeneral. Korgeneral yok, albay hiç yok. Bu kadro birbirine alışırsa, bu yıl Beşiktaş'tan güzel maçlar bekleriz Türkiye'de.
Yeni Malatyaspor etkisiz bir görüntü verdi. Dün Yeni Malatya'yı ve Adana Demirspor'u gördük. Eğer böyle giderlerse ligin yarısından sonra alt kattakiler-üst kattakiler ligine döner Süper Ligimiz. Uilenberg diye bir adam geliyor hakemleri eğitmeye. Önce bu adamın kendini eğitmesi lazım.
Bir takımın hocasını konuşuyor ve onu hakemlere hedef gösteriyor. Şimdi hakemler ne yapacak? Vazife çıkarırlar, dün akşam olduğu gibi. Sergen de açıklama yapıp Uilenberg'e iteleyince, hakem de gözünün önündeki penaltıyı görmez. VAR'daki hakem de görmez ve ikaz etmez. Yeni bir şey çıkardılar.
Neymiş efendim hakemin kanaatinde ise VAR çağırmazmış. Nitekim VAR sistemi, aynen yersen kirşen gibi! Yersen verirsin, yemezsen vermezsin! VAR'da çok eski bir gazeteci arkadaşımızın oğlu var. Hakemlikte bir şey olmadı. Olamayanları VAR'a alalım ya da düşürelim dediler. Onlar da 'VAR'a alın' dedi.
Hakemlikten para kazanmaya devam ediyorlar (Ufak ufak da almıyorlar). Eskiden mecliste tabii senatörlük sistemi vardı. Oturup iş yapmazlardı. Bazı hakemleri onlara benzetiyorum.'
Bu yoğun baskıda Malatya kalecisi Abdulsamed bir topu oyuna sokmak isterken zoru başararak maçı bitiren isim oldu. Beşiktaş'ın temposu biraz daha devam etti, sonra arka arkaya yapılan oyuncu değişiklikleri ve skor rahatlığıyla oyun rölantiye döndü, bu da çok doğaldı.
Rıdvan da iyi mücadele etti. Gelelim Pjanic'e... Yüksek kalitesi ve oyun bilgisiyle daha ilk maçında takımın orkestra şefliğine soyundu. Ama fizik olarak daha çok eksiği var. Josef de her zamanki gibi takımın defansif dinamosuydu. Perşembe gecesi TRT'deki spor programında Alex Teixeira ile ilgili yorum yaptım ve şunları söyledim: "Çok iyi tanıdığım, yetenekli bir futbolcu ama fizik olarak sıkıntılı. İlk oynadığı maçta da sakatlandı.
Eğer zaman içinde güçlendirilmez ve erken forma şansı bulursa ikinci kez sakatlanma problemi gündeme gelebilir. Sonra da bu sene için vereceği randıman tamamen soru işareti olur..." Sergen Yalçın bu yanlışa düşüp Alex'i oynattı ve sakatlandı!
Goller ve oyun çok erken geldi. Beşiktaş geçen seneden beri ne oynadığını bilen bir takım. Planını çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bu planda kanat oyunu da var, orta saha oyunu da var, rakip savunma arkasına çabuk kontra oyunu da var. Oyunu nereden açmak isterse bunu başarabilen bir takım.
Bu sene Batshuayi, Alex, Pjanic gibi kaliteli ayakların gelişiyle de oyun her türlü Beşiktaş'ın inisiyatifinde gelişiyor. Bu görüntüleri yalnız Malatya maçında değil ligin kalan bölümünde de izleyeceğiz. Batshuayi için de ayrı bir parantez açmakta fayda var. Onun sahada olması Beşiktaş oyununu çok işler hale getiriyor.
Dün akşam ne olacağını tahmin edebildiğimiz, beklediğimiz bir futbolla Beşiktaş kazanırken kalitesi ve yıldızlarıyla da farkını ortaya koydu.