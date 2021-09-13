13 Eylül canlı altın fiyatları yatırım yapmayı ve hediyelik takı almayı düşünen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Hızla değer kazanan ziynet eşyalar iyi bir yatırım aracı olarak görülürken aynı zamanda özel günler için de eşsiz bir hediye olarak tercih ediliyor. Hal böyle olunca, "Bugün tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu hafta başında en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte altın kaç TL oldu, haftaya nasıl başladı sorusuyla güncel altın fiyatı listesi!
13 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 439,51
SATIŞ: 456,51
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.200,00
SATIŞ: 3.264,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.220,00
SATIŞ: 3.268,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.107,76
SATIŞ: 3.169,01
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.583,00
SATIŞ: 1.610,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 791,00
SATIŞ: 805,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 487,44
SATIŞ: 487,51
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