Fenerbahçe'de Süper Lig'in 4. haftasında 1-1 biten Sivasspor maçında kaleci Altay Bayındır kale önünde topu kaptırıp yaptırdığı penaltıyla karşılaşmaya damgasını vurdu. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Sarı-Lacivertli kaleci için çok sert ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...
GÜRCAN BİLGİÇ - AKILDAN UZAKLAŞINCA
Hediye gibi gelen bir goldü Osayi'nin attığı. Hiçbir taktik çalışması yapılmayan, hiçbir defansif önlemi planlanmayan bir andı. 7 rakip oyuncusunun, topa öteki dokunsun kararsızlığı sırasında, önündekinin yanından sıyrılıp, sağındakinin uzanamayacağı alana dalıp vurdu genç oyuncu. Tamamen içgüdüsel, kalpten gelen hareketlerdi.
Sonrasında topu yöneten Fenerbahçe olsa da Sivasspor kendi maçını oynuyordu. Altay'ın şımarıklık ile beceriksizlik arasındaki inisiyatifi penaltı ile sonuçlanmadan önce, Gustavo'nun iki kritik kademesi, bir de Gradel'in auta gidin kafa vuruşu vardı. Bu sırada Fenerbahçe rakip kaleciyi yere yatırmadan, atak yapmaya çalışıyordu.
Üçlü düzenin, geçen senelerden gelen defansif sarsaklığı tetikleyeceğini çokça yazdım, söyledim. Transferdeki ilk hedefin ise skorer bir santrfor olması gerektiğinin üstünde durdum. Yönetim ve Pereira uzun yoldan gitmeyi, genç oyuncularla gelişmeyi tercih etti. Bu tarzda düşündüğünüzde, Sivasspor maçlarındaki gibi puan kayıpları da sürpriz olmaktan çıkar. Beklenen sonuçlar haline gelir.
Pereira'yı sonuçla ilgili çok eleştiremem. Kalecisi yedi golü çünkü. Ama her maç en az iki kas sakatlığı olması teknik adamın eksikliğidir. Kuvvet antrenmanları ile ilgili yetersizliği gösterir. İkinci olarak tabela "berabere" iken Mesut'a kanca atılması... Takımın tek yıldızını skoru almamışken çıkartıp, oyunu da uzun topla hata aramaya çevirirsen, "şansa" kazanırsın. Sonuç; bu kaos oyunu ve tempoyu bu fizik kalitesi ile sürdüremezler. Acil bir taktik akıla, B-C planlarına ve bunları yönetecek oyuncu kalitesine ihtiyaç var. Aksi durumda her maç bir kahraman çıksın, gol atsın diye beklenir.
ÖMER ÜRÜNDÜL - DEĞİŞİKLİKLERİN KATKISI OLMADI
F.Bahçe maça hırslı, tempolu ve atak başladı. Ama bir handikap vardı. Çünkü karşısında sistemi oturmuş, futbolcuları birbirlerini iyi tanıyan bir takım vardı. İlerleyen her dakika maçın zor geçeceğini gösteriyordu. Aslında F.Bahçe önemli bir şansı ilk yarıda değerlendiremedi. Çünkü skorda denge varken Gradel çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Kısa süre sonra da F.Bahçe öne geçti.
Bu tabloda Sivasspor savunma güvencesini mecburen terk edecek, F.Bahçe'ye ikinci yarıda elverişli bir saha içi ortamı çıkacaktı. Ama sahneye kaleci Altay çıktı. Ve devre sonunda geri pası göz göre göre rakibe teslim ederek bir penaltıya sebep oldu. Ve skora denge geldi. Pereira'nın yaptığı oyuncu değişikliklerinin bir katkısı olmadı. Sonuçta 2 puan kaybedildi.
Yeni transferlere baktığımızda Berisha'nın biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü yeni bir takıma gidiyorsun. Uyum sağlamak için en zor görev yeri santrforundur. Rossi, ilk yarı dar alandaki çabukluğuyla iyi işler yaptı ama sonra yorulup oyundan düştü. Max Meyer de kısa sürede elinden geleni yapmaya çalıştı. Genç Muhammed zaman zaman yanlışlar yaptı ama bence üzerinde durulmalı.
İrfan Can'ın ise artık bu adale problemleri can sıkıcı hal aldı. Her şeye rağmen Pereira, Berisha- Valencia değişikliğini yapmamalıydı. Çünkü baskı artıp rakip kapandıkça Valencia'nın verimi düşüyor. Hem de yorucu seyahatten döndükten sonra bu daha da kendini gösterdi. Sivas, 1 puanı hak ederek aldı. En başarılı isimler defansta Goutas ile hücumda F.Bahçe'yi en çok zorlayan isim Henrique idi..
AHMET ÇAKAR - ÖZKAHYA'YA TEK ELEŞTİRİM VAR
Fenerbahçe çok iyi oynamıyor ama iyi mücadele ediyor. Çok fazla gol pozisyonu üretemiyor ama fazla da pozisyon vermiyor. Dün gerçekten kütür kütür bir maç oldu. Fakat tartışılması gereken en önemli nokta, F.Bahçe'deki sakat oyuncular. Bu asla normal değil. 4 hafta geride kaldı, yaklaşık 10 oyuncu sakatlık geçirdi. Bunun bilimsel ve mantıksal tek açıklaması, oyuncular ya fazla çalıştırılıyor ya da çalışırken bazı adale gruplarına fazla yüklenme olup bazılarına olmuyor.
F.Bahçe, Osayi ile golü buldu ama sonra sahneye Altay çıktı. Şımarıklık desem değil, fantezi desem o da değil, peki Altay sen ne yapmak istedin kardeşim? Topla debelendin, ayağındaki topu rakibe verdin, sonra da rakip arkası dönükken penaltı yaptırdın. Halbuki orada bile biraz daha kapatıp penaltıyı yaptırmayabilirdin. Sonuçta baktığımızda 1-1 çok sürpriz sonuç değil ama F,Bahçe'nin bu yaşadığı sakatlıklar koskoca bir soru işareti. Halis Özkahya'yı beğendim. Verdiği kararlar doğru. Özkahya'ya tek eleştirim en az 10-12 dakika duraklama olacakken sadece 7 dakika verdi.
ERMAN TOROĞLU - ALTAY'A DERS OLSUN
Bir saat arayla iki maç seyredince takımlar arasındaki farkları daha iyi görüyorsunuz. Futbol hatalar oyunudur ama hatayla futbol şımarıklığını karıştırmamak gerekir. Şimdi Fenerbahçe maçında Altay'ın yaptığına ister ukalalık deyin, ister şımarıklık, bir kaleci bunu yapmamalı. İnşallah kendisine ders olur. Sivasspor iyi defans yaptı ama hücum yapamadı. Belki de Fenerbahçe iyi pres yaptı.