İŞTE HINCAL ULUÇ'UN YAZISI!
'UİLENBERG MİDİR NE KARIN AĞRISIDIR...'
'Uilenberg midir, ne karın ağrısıdır, gelip gidip ortalığı karıştırmaktan başka işe yaramıyor. Yarayacak olanlar Merkez Hakem Komitesi ve Federasyon.. Onlar da herhalde maç izlemiyorlar.. Laf ola beri gele yazılmış, hakem, gözlemci ve temsilci raporları da herhalde çöpe gidiyor.
Aksi olsa..
İnsan kör olsa görür yahu, Türk hakemliğindeki standartsızlığı!..
Birisi topu kaptırdı mı, karşı atağı kesmek için kendini yere atıp kıvranmaya başlıyor..
Bir hakem bakıyorsunuz, çağdaş, güncel.. İngiltere başta Avrupa liglerini yöneten hakem gibi. Tribünden ıslıklar da gelse oyunu kesmiyor.. Öteki en sahte, en açık seçik, denize dalar gibi kendini önce yukarı fırlatıp sonra yere atanlara bile anında düdük çalıyor, faul veriyor. Birisi de hem faul, hem sarı kart!.
Bu nasıl standarttır?.
Maçınızın sonucu, oyunculara mı, hakemlere mi bağlı olacak?.
Ben "sahtekâr"ın cezalandırıldığını görmedim.
Ama yutturan kazanıyor. O zaman niye yutturmasın adam?. Enayi mi, yoksa namuslu olduğu için haksız rekabetle mi cezalansın?.
Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut'un haline acıdım.. Yani birisi "Elim sende" oynar gibi dokunsa, teması hisseder etmez kendini öyle bir havaya fırlatıp sonra yere uçuyor ki, ambulans lazım sanırsın. Sonra hemen kalkıp frikik atıyor, kimseye bırakmadan..
Utanın hakemler!. Mesut Özil'i bu hale siz getirdiniz?. Ey Mesut? Almanya'da, İngiltere'de yapabilir miydin bu rezillikleri, ha?. Söyle yapabilir miydin?.
Ama mesele o değil. Mesele biri yerdeyken bir hakemin maçı durdurup öbürünün devam ettirmesi.. Biri gidip golü atıyor. Ötekine hava atışı.. Skor hakemine göre yani..
SAKATLIK KABUSU SÜRÜYOR!
Pelkas ile başlayan sakatlık kâbusunun son halkaları Tisserand ve İrfan Can oldu. Avrupa'da Frankfurt ile oynanacak maç öncesi alarm verildi
Fenerbahçe'de sakatlık sayısı gün geçtikçe artıyor.
Sivasspor'la oynanan karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle Nazım, Serdar Dursun ve Sosa, sakatlıktan yeni çıkıp tam olarak hazır olmadıkları için de Pelkas, Novak ve Ferdi kadroya alınmamıştı.
Önceki gün de maçın 22. dakikasında Tisserand yerini Szalai'ye, 59'da Mesut'un yerine giren İrfan Can ise 14 dakika sonra yerini Max Meyer'e bırakmak zorunda kalmıştı. Serdar Aziz ve Osayi ise yaşadıkları sıkıntılara rağmen oyuna devam etmişlerdi.