Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hıncal Uluç'tan hakemlere sert sözler! 'Mesut Özil'i siz bu hale getirdiniz?'
Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:00 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:04

Hıncal Uluç'tan hakemlere sert sözler! 'Mesut Özil'i siz bu hale getirdiniz?'

Hıncal Uluç’tan hakemlere sert sözler! ’Mesut Özil’i siz bu hale getirdiniz?’

Son dönemde yaşanan hakem tartışmalarına duayen yazar Hıncal Uluç da dahil oldu. Bu sabah yazdığı yazıda MHK'yı ve hakem eğitmeni Uilenberg'i eleştiren Hıncal Uluç, Türk hakemliğinde standartsızlık olduğunu ifade ederken Mesut Özil'den örnek verdi.

Türk futbolunda kendini yere atan futbolcuların son dönemde çok arttığını dile getiren Hıncal Uluç, 'Bu ligde yutturan kazanıyor. Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil'in haline acıdım!' dedi. Hıncal Uluç ayrıca Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i de eleştirdi.

İŞTE HINCAL ULUÇ'UN YAZISI!

'UİLENBERG MİDİR NE KARIN AĞRISIDIR...'

'Uilenberg midir, ne karın ağrısıdır, gelip gidip ortalığı karıştırmaktan başka işe yaramıyor. Yarayacak olanlar Merkez Hakem Komitesi ve Federasyon.. Onlar da herhalde maç izlemiyorlar.. Laf ola beri gele yazılmış, hakem, gözlemci ve temsilci raporları da herhalde çöpe gidiyor.

Aksi olsa..

İnsan kör olsa görür yahu, Türk hakemliğindeki standartsızlığı!..

Birisi topu kaptırdı mı, karşı atağı kesmek için kendini yere atıp kıvranmaya başlıyor..

Bir hakem bakıyorsunuz, çağdaş, güncel.. İngiltere başta Avrupa liglerini yöneten hakem gibi. Tribünden ıslıklar da gelse oyunu kesmiyor.. Öteki en sahte, en açık seçik, denize dalar gibi kendini önce yukarı fırlatıp sonra yere atanlara bile anında düdük çalıyor, faul veriyor. Birisi de hem faul, hem sarı kart!.

Bu nasıl standarttır?.

Maçınızın sonucu, oyunculara mı, hakemlere mi bağlı olacak?.

Ben "sahtekâr"ın cezalandırıldığını görmedim.

Ama yutturan kazanıyor. O zaman niye yutturmasın adam?. Enayi mi, yoksa namuslu olduğu için haksız rekabetle mi cezalansın?.

Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut'un haline acıdım.. Yani birisi "Elim sende" oynar gibi dokunsa, teması hisseder etmez kendini öyle bir havaya fırlatıp sonra yere uçuyor ki, ambulans lazım sanırsın. Sonra hemen kalkıp frikik atıyor, kimseye bırakmadan..

Utanın hakemler!. Mesut Özil'i bu hale siz getirdiniz?. Ey Mesut? Almanya'da, İngiltere'de yapabilir miydin bu rezillikleri, ha?. Söyle yapabilir miydin?.

Ama mesele o değil. Mesele biri yerdeyken bir hakemin maçı durdurup öbürünün devam ettirmesi.. Biri gidip golü atıyor. Ötekine hava atışı.. Skor hakemine göre yani..

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

SAKATLIK KABUSU SÜRÜYOR!

Pelkas ile başlayan sakatlık kâbusunun son halkaları Tisserand ve İrfan Can oldu. Avrupa'da Frankfurt ile oynanacak maç öncesi alarm verildi
Fenerbahçe'de sakatlık sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sivasspor'la oynanan karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle Nazım, Serdar Dursun ve Sosa, sakatlıktan yeni çıkıp tam olarak hazır olmadıkları için de Pelkas, Novak ve Ferdi kadroya alınmamıştı.

Önceki gün de maçın 22. dakikasında Tisserand yerini Szalai'ye, 59'da Mesut'un yerine giren İrfan Can ise 14 dakika sonra yerini Max Meyer'e bırakmak zorunda kalmıştı. Serdar Aziz ve Osayi ise yaşadıkları sıkıntılara rağmen oyuna devam etmişlerdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Altın için kritik yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman ve kaç güne açıklanır?
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen tehlike: K-Pop!
Son dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor! O pozisyon ve Fatih Terim için flaş yorum: "Art niyet var..."
Dün akşamki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2021 MasterChef mavi - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Yeni mavi ve kırmızı takımlar
KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt depozitosu kaç TL? 2021-2022 KYK yurt fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
İzmir'de facia göz göre göre geliyor!
Son dakika haberi... 13 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika | Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm! Kiralık ev şirketleri geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Hıncal Uluç'tan hakemlere sert sözler! 'Mesut Özil'i siz bu hale getirdiniz?'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA