Bir hakem bakıyorsunuz, çağdaş, güncel.. İngiltere başta Avrupa liglerini yöneten hakem gibi. Tribünden ıslıklar da gelse oyunu kesmiyor.. Öteki en sahte, en açık seçik, denize dalar gibi kendini önce yukarı fırlatıp sonra yere atanlara bile anında düdük çalıyor, faul veriyor. Birisi de hem faul, hem sarı kart!.