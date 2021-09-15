Christoph Daum'dan Stefan Kuntz'a övgü! "Futbol konusunda uzman..."

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski Alman teknik direktörü Christoph Daum, A Milli Takım'ın prensipte anlaşmaya vardığı vatandaşı Stefan Kuntz ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Christoph Daum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Stefan Kuntz, 2020'de Almanya'da çok iyi bir iş çıkardı. Kendisi Almanya'da ulusal seviyede koçluğa oynayacaktı. Kuntz futbol konusunda bir uzman diyebilirim. Futbolu çok iyi biliyor.

Christoph Daum'dan Stefan Kuntz açıklaması! "Futbol konusunda uzman"