Christoph Daum'dan Stefan Kuntz açıklaması! "Futbol konusunda uzman"
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Daum, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Stefan Kuntz hakkında "Kuntz futbol konusunda bir uzman" dedi.