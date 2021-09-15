Video Spor Christoph Daum'dan Stefan Kuntz açıklaması! "Futbol konusunda uzman"

Christoph Daum'dan Stefan Kuntz açıklaması! "Futbol konusunda uzman"

Christoph Daum'dan Stefan Kuntz açıklaması!
15.09.2021 | 22:57

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Daum, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Stefan Kuntz hakkında "Kuntz futbol konusunda bir uzman" dedi.

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