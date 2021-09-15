Son dakika: Başkan Burak Elmas bütçeyi açıkladı! Radamel Falcao’ya ödenecek tazminat...

"RAKİPLERİMİZ BİZDEN DAHA FAZLA HESAPSIZ TRANSFER YAPIYORLAR"

Burak Elmas: "Galatasaray transfer döneminde çok eleştirildi, ama rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum.