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Giriş Tarihi: 15.9.2021 15:41 Son Güncelleme: 15.9.2021 16:23

Son dakika: Başkan Burak Elmas bütçeyi açıkladı! Radamel Falcao'ya ödenecek tazminat...

Son dakika: Başkan Burak Elmas bütçeyi açıkladı! Radamel Falcao’ya ödenecek tazminat...

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda flaş açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerin maliyetlerinin ve takım bütçnesinin açıklandığı toplantıda sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao'ya ödenecek tazminat da açıklandı. İşte Galatasaray'da yeni transferlerin maliyeti ve ödenen ücretler...

Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan başkan Burak Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer harcamaları ile ilgili açıklamalar yapan Burak Elmas, oyuncuların transfer maliyetlerini açıkladı.

"RAKİPLERİMİZ BİZDEN DAHA FAZLA HESAPSIZ TRANSFER YAPIYORLAR"

Burak Elmas: "Galatasaray transfer döneminde çok eleştirildi, ama rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum.

"Burak Elmas: "Tüm teknik direktörlerimiz son derece cuzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Önümüzdeki sene bütçeyi 35 milyon euro'ya düşüreceğiz."

G.SARAY'DA YENİ TRANSFERLERE ÖDENEN ÜCRETLER AÇIKLANDI

Nelsson: Bonservis 7 milyon € - Garanti ücret: 800 bin €

Cicaldau: Bonservis 6.500 milyon € - Garanti ücret: 900 bin €

Morutan: Bonservis 3.500 milyon € - Garantü ücret: 630 bin €

Assunçao: Kiralama bedeli 100 bin € - Garanti ücret: 450 bin €

Berkan Kutlu: Bonservis 4 milyon € - Garanti ücret: 7 milyon TL

Halil Dervişoğlu: Kiralama bedeli 1 milyon TL - Garanti ücret: 8.500.000 TL

Sacha Boey: Bonservis 1.150.000 bin € - Garanti ücret: 480 bin €

Barış Alper Yılmaz: Bonservis 21 milyon TL - Garanti ücret: 3.800.00 TL

FALCAO'YA ÖDENEN TAZMİNAT AÇIKLANDI

Burak Elmas, sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao'ya 3 milyon Euro tazminat ödeneceğini açıkladı.

Burak Elmas: "Falcao'nun yaklaşık 9.6 milyon dolar net brüt kontratı vardı. Her oynadığı 5 maçta da ilave prim vardı. Geçmiş seneden ve bu seneden alacaklarını yarı yarıya paylaşarak yolllarımıız ayırdık."

Burak Elmas: "Ocak ayında yeni hamleler yapacağız. 7-8 oyuncu getirerek değil, ilk 11'e girebilecek, hazır olacak oyuncuları getirerek G.Saray'ın önümüzdeki senelerde vizyonunu oluşturacak, takımımızın çatısını geliştirmeyi planlıyoruz."

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Son dakika: Başkan Burak Elmas bütçeyi açıkladı! Radamel Falcao'ya ödenecek tazminat...
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