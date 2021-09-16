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Giriş Tarihi: 16.9.2021 07:26 Son Güncelleme: 16.9.2021 07:28

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

SPOR SERVİSİ
A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

Türkiye’nin 4 gün önce SABAH SPOR’dan öğrendiği Alman teknik adamla 3 yıllık anlaşma sağlandı. 58 yaşındaki hoca, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelip sözleşme imzalayacak.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik adam arayışına giren TFF, Almanya U21 hocası Stefan Kuntz isminde uzlaşma sağlamıştı.

58 yaşındaki teknik adam İstanbul'a gelmiş, Riva Tesisleri'ni gezmiş ve prensipte el sıkışılmıştı. Önceki gün ülkesine dönen tecrübeli çalıştırıcı, dün yönetim kuruluna sunuldu ve kabul gördü.

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un yürüttüğü operasyonda anlaşma 3 yıllık olacak. TFF yönetimi, şimdi Dünya Kupası Eleme Grubu'nda, Kuntz'un yanında olacak ve ona yardım edecek yerli antrenör için arayışa girdi.

Gündemdeki isimler ise yine Alman patentli olan Tayfun Korkut, Mustafa Doğan ve Tayfur Havutçu... Yardımcı belirlendikten sonra Stefan Kuntz resmi sözleşmeye imza atacak.

2017 VE 2021'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

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A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
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