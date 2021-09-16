Batshuayi'yi, Ghezzal'ı, Pjanic'i izlemek güzel bir şey. Ama iş skor beklentisine geldiği zaman görüntü değişiyor. Şampiyonlar Ligi oyununda işin ana noktası savunmadan geçiyor. Hem bireysel hem de bütün halinde doğru savunma yapmak bu seviyenin olmazsa olmazı. Hele Dortmund gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, birinci önceliğinizin bu olması gerekiyor. Çünkü golü yedikten sonra bu tip takımlara karşı oyunu değiştirebilmek kolay değil. Zorlanırsınız, zorlandık da. Beşiktaş aslında bir şeyler vadettiğini de ortaya koydu. Bu kadronun yapabilirliği var.