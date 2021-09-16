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Giriş Tarihi: 16.9.2021 13:07 Son Güncelleme: 16.9.2021 13:19

Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika: Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan, Galatasaray-Alanyaspor randevusunu ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Son dakika haberi... Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan, Galatasaray-Alanyaspor randevusunu ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ!

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: HÜSEYİN GÖÇEK
ALTAY - GÖZTEPE: HALİL UMUT MELER
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK: ATİLLA KARAOĞLAN
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR: METE KALKAVAN
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ: ALİ ŞANSALAN

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: CÜNEYT ÇAKIR
GİRESUNSPOR - KONYASPOR: VOLKAN BAYARSLAN
GALATASARAY - ALANYASPOR: ABDULKADİR BİTİGEN
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR: ALPER ULUSOY

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Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
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