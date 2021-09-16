Son dakika: Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan, Galatasaray-Alanyaspor randevusunu ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ!
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: HÜSEYİN GÖÇEK
ALTAY - GÖZTEPE: HALİL UMUT MELER
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK: ATİLLA KARAOĞLAN
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR: METE KALKAVAN
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ: ALİ ŞANSALAN
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: CÜNEYT ÇAKIR
GİRESUNSPOR - KONYASPOR: VOLKAN BAYARSLAN
GALATASARAY - ALANYASPOR: ABDULKADİR BİTİGEN
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR: ALPER ULUSOY