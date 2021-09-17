Galibiyet son dakikada kaçtı! Usta yazardan Pelkas ve Pereira yorumu: "Bunun için 75 dakika bekledi..."

Eğer bir başarı gelecekse, bu takım karakteri sayesinde olacak. Rossi atamadığı golle ve yenilen goldeki etkisizliği ile eleştirilebilir. Genç bir oyuncu ve daha öğrenecek çok şeyi var. Onun abileri neler-neler yaptılar. Herkesin aklında Pelkas'ın sahaya atılması vardı.

75 dakika beklendi bunun için. Pereira dört oyuncu hamlesi yaptı. Ama bunların hiçbiri taktiksel değildi. "Yorulduğunu" düşündüklerini çıkardı, düzenle-sistemle veya görevlerle hiç oynamadı.