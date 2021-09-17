Galibiyet son dakikada kaçtı! Usta yazardan Pelkas ve Pereira yorumu: "Bunun için 75 dakika bekledi..."

Vitor Pereira, maç sonu yaptığı açıklamasında 'Fenerbahçeliler bu takımla gurur duymalı.' demişti. Sarı lacivertli taraftarlar ortaya koyan oyundan ve mücadeleden çok memnun. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, sakatlığını atlattıktan sonra oyuna girdi. Son dakikadaki penaltıyı kaçıran Pelkas, çok üzgündü.
Vitor Pereira, maç sonu yaptığı açıklamasında 'Fenerbahçeliler bu takımla gurur duymalı.' demişti. Sarı lacivertli taraftarlar ortaya koyan oyundan ve mücadeleden çok memnun. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, sakatlığını atlattıktan sonra oyuna girdi. Son dakikadaki penaltıyı kaçıran Pelkas, çok üzgündü.
'KAFA TUTAN, KAZANACAĞIM DİYEN BİR FENERBAHÇE!'
GÜRCAN BİLGİÇ: "Kafa tutan, 'Kazanacağım' diyen, rakibi geriye iten ve tüm enerjisini sahaya koyan bir F.Bahçe takımı izliyorduk. Dakika 90 olduğunda Eintracht sadece beş şut çekebilmişti. Eski hastalıktan, korner atarken kapılan toptan gelen ataktan yediler beraberlik golünü de. Yine de birbirleriyle kenetlenmiş, güçlenmiş bir takım görüyorduk sahada.
Elbette kazanarak başlamak önemli, keyifli olacaktı. Üstelik bu kadar da hak etmişken. Ama daha değerlisi sahadaki oyuncuların vücut dili. Yardımlaşıyorlar, birbirlerine destek oluyor, birlikte sevinip-üzülüyorlar ve üretiyorlar.
Eğer bir başarı gelecekse, bu takım karakteri sayesinde olacak. Rossi atamadığı golle ve yenilen goldeki etkisizliği ile eleştirilebilir. Genç bir oyuncu ve daha öğrenecek çok şeyi var. Onun abileri neler-neler yaptılar. Herkesin aklında Pelkas'ın sahaya atılması vardı.
75 dakika beklendi bunun için. Pereira dört oyuncu hamlesi yaptı. Ama bunların hiçbiri taktiksel değildi. "Yorulduğunu" düşündüklerini çıkardı, düzenle-sistemle veya görevlerle hiç oynamadı.
'PELKAS'IN TRAMVASI OLDU...'
90 dakikada Pelkas'ın aldığı penaltıda pasın Rossi'den gelmesi de gecenin ironisi olarak kalacak. Pelkas'ın kaçırdığı, Berisha'nın tamamladığı ama VAR'a takılan golümüz de vardı. Son saniyelerin hayal kırıklığı, Pelkas'ın travması oldu.
Eintracht'ın düştüğü ofsayt sayısı, Fenerbahçe'nin defans "beşlisinin" uyumu ile de ilgili. Hattı bozmadan rakiplerini tek tek tuzağa düşürdüler. Ama ön taraf kendi düzenini kuruyor. 10'dan fazla şuta, Mesut gibi bir "yönetmene" rağmen, hâlâ orada boşa kaçana top kullanılmıyorsa, kulaklar çekilmeli.
Yeni ve genç bir takımın, kendisini Avrupa tartısında görmesi, elindeki galibiyeti kaçırması, rakibini kilitlemesi ve çekinmeden-korkmadan öne koşması gecenin güzelliği… İyi, daha iyi olacaklar."MURAT ÖZBOSTAN: PENALTI ÜZDÜ...
"Helsinki'yi eleyip kendini Avrupa Ligi'ne atan Fenerbahçe için Frankfurt elbette ki bir Helsinki değil ama 2 gün önce Beşiktaş'ın oynadığı bir Dortmund da değildi tabii...
MURAT ÖZBOSTAN: PENALTI ÜZDÜ...
"Helsinki'yi eleyip kendini Avrupa Ligi'ne atan Fenerbahçe için Frankfurt elbette ki bir Helsinki değil ama 2 gün önce Beşiktaş'ın oynadığı bir Dortmund da değildi tabii...
Sivas maçında hücumdaki verimsizlik dün maçın santra düdüğü ile birlikte yerini üreten bir Fenerbahçe'ye bıraktı. Bir Alman takımına karşı deplasmanda oynarken rakibi sıfır hücum girişiminde tutup 3'ü isabetli 5 hücum girişimi ile ilk 20 dakikayı geçmek önemliydi.
Kadroda Rossi solda olunca genel beklenti merkezdeki Valencia'nın sağ tarafında Mesut'un olacağıydı. Fenerbahçe sahaya 3-4-1-2 dizilip Valencia ve Rossi'nin arkasına Mesut'u attı. Bu Mesut'un rahat oynayacağı bir pozisyondu.
Golü de yapıp ilk yarıda topa hakim olan Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden biriydi. İyi oynarken ikinci golü bulmak Frankfurt'un fişini çekerdi. Beşiktaş'ın, Dortmund karşısındaki ilk 20 dakikadaki oyununu tabelada alamaması gibi Fenerbahçe de devrenin son 10 dakikasında rakip oyunu dengelediğinde bir kontranın kurbanı oldu.
İkinci yarıda Alman takımının ayaklarını yere daha sağlam basması ve fizik kondisyon olarak Fenerbahçe'nin önünde olmaları Pereira'nın takımındaki yetenekleri zımparaladı... Mesut ve Mert Hakan işte bu yüzden oyundan alındı.
Avrupa serüvenine grup maçlarında Frankfurt deplasmanında beraberlikle başlamak, maç öncesinde altına imza atılacak bir sonuçtu. Ama özellikle ilk 45'teki oyun, arkasından Pelkas'ın atamadığı penaltı ve kaleye tamamlanan topun gol olarak verilmemesi bizi daha fazla üzdü.
Fenerbahçe 3 puanı kaçırdı, yazık oldu. Sahaya her bulduğunu atan terbiyesiz ve hazımsız Almanya'ya güzel bir tokat olacaktı zaferimiz..