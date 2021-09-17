Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:20 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:27

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...

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Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Almanya milli takım formasıyla defalarca muhteşem maçlar çıkaran, Almanların kazandığı Dünya Kupası'nda büyük pay sahibi olan Mesut Özil, dün akşam hakaretlere maruz kaldı. Fenerbahçe'nin Frankfurt ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında temsilcimizin tek golünü atan Mesut Özil, yabancı madde yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, taraftarının saygısını kazandı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıda üstünlüğünü koruyamadı.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

41. dakikada Filip Kostic'in asistinde topu ağlara gönderem Sam Lammers, Frankfurt'a beraberliği getirdi. İkinci yarı da Fenerbahçe'nin atakları vardı fakat gol bir türlü gelmedi. Fenerbahçe, 90. dakikada Dimitrios Pelkas ile bir penaltı atışından yararlanamadı!

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

Pelkas'ın penaltı atışını kaleci Kevin Trapp kurtardı. Dönen topu ağlara gönderen Mergim Berisha'nın golü geçersiz sayıldı. Almanların Mesut Özil'e yaptığı saygısızlık ve hakaretlerse geceye damga vurdu!

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

YABANCI MADDE YAĞMURUNA TUTUP KÜFÜR ETTİLER!

Frankfurt taraftarı, 92 kez Almanya A Milli Takımı formasını giyen ve kazanılan Dünya Kupası'nda büyük pay sahibi olan Mesut Özil'i yabancı madde yağmuruna tutup küfür etti.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

27'si alt kategoriler olmak üzere 119 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen ve toplamda 32 gol atan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sonrası ağır eleştirilere maruz kalmış, ardından da milli takımı bırakmıştı.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

HAZIMSIZ ALMANLAR! 48. DAKİKADA...

Yıldız futbolcu, dün akşamki maçta da rakip tribünler tarafından hedef alındı.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

Eintracht Frankfurt taraftarları, karşılaşma boyunca küfür ettikleri Mesut'u 48. dakikada kullandığı köşe vuruşu sırasında yabancı madde yağmuruna tuttu.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

Tecrübeli oyuncu, çirkinliğe tribünlere öpücük yollayarak karşılık verdi. Yerden aldığı bir maddeyi de geri gönderdi.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

Mesut Özil, Ekim 2018'den sonra ilk kez Avrupa kupalarında ağları sarstı. Yıldız futbolcu bundan önceki son golünü Eylül 2018'de Arsenal formasıyla Vorskla Poltava'ya atmıştı.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

YABANCI MADDELERE ÖPÜCÜKLE YANIT VERDİ!

Mesut Özil, kendisine yapılan çirkinliğe Frankfurt tribünlerine öpücük göndererek karşılık verdi.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçtan sonra şöyle konuştu:

"F.Bahçe taraftarı takımlarıyla gurur duyuyordur. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böyle güçlü bir takıma karşı böyle bir atmosferde oynamak kolay değil.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

Mesut'un çözüm üretme kalitesi var ama bu maçta oyun çok fazla geçişliydi, onun için kolay değildi. Oynadığı sürede iyiydi. Takım ruhunu da sahada sergiledi.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

'DÜNYANIN EN İYİLERİ DE ATAMIYOR!'

Her maçta 3 puan için takımın gerekli kalite ve hırsı var. İki penaltıcı belirlemiştik, ikisi de oyundan çıkmıştı.

Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

Pelkas penaltıyı yaratıp topu da alınca, sorumluluk alınca benim için bitmiştir, karar verilmiştir. Dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor."

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Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
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