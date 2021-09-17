Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil’e hakaretler yağdırdılar...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, taraftarının saygısını kazandı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıda üstünlüğünü koruyamadı.
41. dakikada Filip Kostic'in asistinde topu ağlara gönderem Sam Lammers, Frankfurt'a beraberliği getirdi. İkinci yarı da Fenerbahçe'nin atakları vardı fakat gol bir türlü gelmedi. Fenerbahçe, 90. dakikada Dimitrios Pelkas ile bir penaltı atışından yararlanamadı!
Pelkas'ın penaltı atışını kaleci Kevin Trapp kurtardı. Dönen topu ağlara gönderen Mergim Berisha'nın golü geçersiz sayıldı. Almanların Mesut Özil'e yaptığı saygısızlık ve hakaretlerse geceye damga vurdu!
YABANCI MADDE YAĞMURUNA TUTUP KÜFÜR ETTİLER!
Frankfurt taraftarı, 92 kez Almanya A Milli Takımı formasını giyen ve kazanılan Dünya Kupası'nda büyük pay sahibi olan Mesut Özil'i yabancı madde yağmuruna tutup küfür etti.
27'si alt kategoriler olmak üzere 119 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen ve toplamda 32 gol atan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sonrası ağır eleştirilere maruz kalmış, ardından da milli takımı bırakmıştı.
HAZIMSIZ ALMANLAR! 48. DAKİKADA...
Yıldız futbolcu, dün akşamki maçta da rakip tribünler tarafından hedef alındı.
Eintracht Frankfurt taraftarları, karşılaşma boyunca küfür ettikleri Mesut'u 48. dakikada kullandığı köşe vuruşu sırasında yabancı madde yağmuruna tuttu.
Tecrübeli oyuncu, çirkinliğe tribünlere öpücük yollayarak karşılık verdi. Yerden aldığı bir maddeyi de geri gönderdi.
Mesut Özil, Ekim 2018'den sonra ilk kez Avrupa kupalarında ağları sarstı. Yıldız futbolcu bundan önceki son golünü Eylül 2018'de Arsenal formasıyla Vorskla Poltava'ya atmıştı.
YABANCI MADDELERE ÖPÜCÜKLE YANIT VERDİ!
Mesut Özil, kendisine yapılan çirkinliğe Frankfurt tribünlerine öpücük göndererek karşılık verdi.
F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçtan sonra şöyle konuştu:
"F.Bahçe taraftarı takımlarıyla gurur duyuyordur. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böyle güçlü bir takıma karşı böyle bir atmosferde oynamak kolay değil.
Mesut'un çözüm üretme kalitesi var ama bu maçta oyun çok fazla geçişliydi, onun için kolay değildi. Oynadığı sürede iyiydi. Takım ruhunu da sahada sergiledi.
'DÜNYANIN EN İYİLERİ DE ATAMIYOR!'
Her maçta 3 puan için takımın gerekli kalite ve hırsı var. İki penaltıcı belirlemiştik, ikisi de oyundan çıkmıştı.
Pelkas penaltıyı yaratıp topu da alınca, sorumluluk alınca benim için bitmiştir, karar verilmiştir. Dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor."