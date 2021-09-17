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Giriş Tarihi: 17.9.2021 10:11 Son Güncelleme: 17.9.2021 10:14

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran kavga...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçına olaylar damga vurdu! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Napoli arasındaki maçta İngiliz ve İtalyan taraftarların kavgası gölge düşürdü. Polislerin de karıştığı kavgada yabancı maddeler havada uçuştu. Bazı taraftarlar yüzlerini gizleyerek kemerlerle rakip takıma saldırdı.

Leicester City - Napoli maçında yaşananlar dün geceye damga vurdu! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Seria takımlarından Napoli ile karşı karşıya geldi. Ayozo Perez'in golüyle 1-0 öne geçen Leicester, Barnes'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Osimhen'in golleriyle beraberliği bulan Napoli, İngiltere'den mutlu döndü.

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

Maç sonunda çıkan olaylar karşılaşmaya damga vurdu! İngiliz ve İtalyan taraftarlarının ne kadar ateşli olduğu biliniyor. Bu iki ülkenin milli takımları EURO 2020 finalinde de karşı karşıya gelmişti.

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

İtalyan taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalığı birbirine kattı! Araya giren polisler de kavgada yer aldı.

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

90+3. DAKİKADA GELEN KIRMIZI KART SONRASI...

Napoli, Osimhen ile beraberlik golünü 87. dakikada buldu. Bu dakikadan sonra maç daha da sertleşti. Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi 90+3. dakikada oyundan atıldı.

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

PLASTİK ŞİŞELER VE YABANCI MADDELER FIRLATILDI!

İngiliz taraftarlar ile İtalyan taraftarlar arasındaki kavgada plastik şişeler havalarda uçuştu. Aynı şekilde yabancı maddeler de fırlatıldı.

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

KEMERLERLE SALDIRDILAR!

Bazı taraftarlar kendilerini kaybederek, rakip takım taraftarlarına kemerlerle saldırdılar.

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

Napoli taraftarları maçtan önce gündüz saatlerinde de İngiltere'de olaylara karışmıştı.

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

B Grubu

PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

D Grubu

Olimpiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

E Grubu

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

F Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1

Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

G Grubu

Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

H Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

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Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran kavga...
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