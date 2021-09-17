Yüzlerini kapatıp saldırdılar! UEFA Avrupa Ligi’ne damga vuran kavga...

Leicester City - Napoli maçında yaşananlar dün geceye damga vurdu! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Seria takımlarından Napoli ile karşı karşıya geldi. Ayozo Perez'in golüyle 1-0 öne geçen Leicester, Barnes'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Osimhen'in golleriyle beraberliği bulan Napoli, İngiltere'den mutlu döndü.
Maç sonunda çıkan olaylar karşılaşmaya damga vurdu! İngiliz ve İtalyan taraftarlarının ne kadar ateşli olduğu biliniyor. Bu iki ülkenin milli takımları EURO 2020 finalinde de karşı karşıya gelmişti.
İtalyan taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalığı birbirine kattı! Araya giren polisler de kavgada yer aldı.
90+3. DAKİKADA GELEN KIRMIZI KART SONRASI...
Napoli, Osimhen ile beraberlik golünü 87. dakikada buldu. Bu dakikadan sonra maç daha da sertleşti. Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi 90+3. dakikada oyundan atıldı.
PLASTİK ŞİŞELER VE YABANCI MADDELER FIRLATILDI!
İngiliz taraftarlar ile İtalyan taraftarlar arasındaki kavgada plastik şişeler havalarda uçuştu. Aynı şekilde yabancı maddeler de fırlatıldı.
KEMERLERLE SALDIRDILAR!
Bazı taraftarlar kendilerini kaybederek, rakip takım taraftarlarına kemerlerle saldırdılar.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0
B Grubu
PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2
Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0
D Grubu
Olimpiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1
E Grubu
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0
F Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1
Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
G Grubu
Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1
H Grubu
Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2