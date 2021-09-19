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Giriş Tarihi: 19.9.2021 11:08 Son Güncelleme: 19.9.2021 11:31

Anderson Talisca, Beşiktaş'ı unutamıyor! Heyecanlandıran açıklama

Anderson Talisca, Beşiktaş’ı unutamıyor! Heyecanlandıran açıklama

Beşiktaş'ın Brezilyalı eski yıldızı Anderson Talisca, Siyah-beyazlı takımdaki günlerini unutmadığını dile getirdi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, Kariyerimin en başarılı günlerini Beşiktaş'ta yaşadım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dedi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı eski yıldızı Anderson Talisca, ESPN Brezilya televizyonuna verdiği röportajda Siyah-beyazlılardaki günlerini unutamadığını açıkladı. 27 yaşındaki Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

"KARİYERİMİN EN BAŞARILI GÜNLERİNİ BEŞİKTAŞ'TA YAŞADIM"

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Talisca Beşiktaş günlerine dair yaptığı açıklamada, "Benfica'da, Rui Vitoria'yla yaşadığım tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Kariyerimin en başarılı günlerini Beşiktaş'ta yaşadım. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜN BİRİNDE YİNE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş günlerini unutmadığını söyleyen yıldız futbolcu, "Orada çok mutluydum. O dönem çok gol attım ve attırdım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diye konuştu.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, çıktığı 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist kaydetti.

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Anderson Talisca, Beşiktaş'ı unutamıyor! Heyecanlandıran açıklama
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