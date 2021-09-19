Son dakika: Galatasaray, Nelsson, Cicaldau ve Morutan’ı sevdi! Transfer taksitleri bitmeden...

DİAGNE'DEN SİTEM: ANLIYORUZ O SENİN OĞLUN!

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun gelişiyle yedek kulübesinden çıkamayan Diagne sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı. İşte o ifadeler: "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." 29 yaşındaki Senegalli golcünün bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.