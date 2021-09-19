Son dakika: Galatasaray, Nelsson, Cicaldau ve Morutan’ı sevdi! Transfer taksitleri bitmeden...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 3 genç futbolcusu Lazio maçındaki performansları ile başkan Burak Elmas ve ekibini mest etti. Nelsson, Cicaldau ve Morutan için toplam 17 milyon Euro'yu 4 yıl vadeli ödeyecek olan yönetim, oyuncuların şimdiden değerlerine değer kattığı görüşünde...
Transferde geleceğe yönelik hamleler yapan Galatasaray, düşük maaş verdiği genç oyuncular Nelsson-Cicaldau-Morutan üçlüsüne 17 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.
Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen bu üçlü sergiledikleri performansla herkesin beğenisini kazandı.
Son Lazio maçını tribünde birlikte izleyen yöneticiler, "Nelsson, Cicaldau ve Morutan böyle oynamaya devam ederse, transfer taksitleri bitmeden çok daha yüksek rakamlara satış yaparız" görüşünü paylaştı.
Galatasaray kariyerlerine iyi bir başlangıç yapan üç oyuncu da milli takımlarına çağrılma başarısı da gösterdi.
YAŞ ORTALAMALARI 22.6, ÜCRET TOPLAMLARI 2.3 MİLYON EURO
Bonservisİ için U.Craiova'ya 6.5 milyon Euro verilen Rumen 8 numara Cicaldau yıllık 900 bin Euro kazanıyor.
7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen Danimarkalı stoper Nelsson'un ücreti ise 800 bin Euro.
3.5 milyon Euro bonservis maliyetliyle S.Bükreş'ten alınan Rumen yıldız Morutan ise 630 bin Euro alıyor.
MORUTAN
22 yaşındaki Morutan 2 kez milli takıma davet edildi ancak forma şansı bulamadı. Morutan, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maçta 1 asist yaptı.
CICALDAU
24 yaşındaki oyuncu 17 kez Romanya Milli Takımı forması giydi. Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol attı.
NELSSON
22 yaşındaki Danimarkalı stoper 2 kez ülkesinin forması ile sahadaydı. Nelsson bu sezon Galatasaray ile 4 maça çıktı.
DİAGNE'DEN SİTEM: ANLIYORUZ O SENİN OĞLUN!
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun gelişiyle yedek kulübesinden çıkamayan Diagne sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı. İşte o ifadeler: "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." 29 yaşındaki Senegalli golcünün bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.