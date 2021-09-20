Son dakika: Mergim Berisha için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil..."

Bu sezon Süper Lig'de Vitor Pereira ile yeni bir yapılanmaya giren Fenerbahçe, hem Avrupa Ligi'nde de başarı kovalıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligde aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarına güven verdi.
Ancak Süper Lig'in 4. ve 5. haftasında üst üste alınan puan kayıpları, taraftarlar arasındaki eleştirilerin yoğunlaşmasına sebep oldu.
Sivasspor beraberliğinin ardından Başakşehir'e karşı beklenmedik bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçındaki yoğun temponun ardından Başakşehir'e karşı varlık gösteremedi.
Murat Özbostan'dan Berisha için flaş sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil"
Zorlu maçta rotasyona giden Vitor Pereira, Frankfurt maçında 11 başlayan birkaç oyuncuyu dinlendirmişti. Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkan yeni transfer Mergim Berisha, sahanın en etkisiz isimlerinden birisi oldu.
Taraftarın tepkisini de çeken golcü oyuncu için sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Berisha için çok konuşulacak sözlerde bulundu.
İşte Murat Özbostan'ın sözleri...
Mergim Berisha bana göre Fenerbahçe'nin golcüsü değil. Geldiğin gün söylemiştim. Bu fikrimin arkasındayım. Berisha bana o umudu vermedi.
Oynadığı maçlara bakıldığında bence Vitor Pereira'ya da o umudu vermiyor. Daha yeni ve alışma süreci olduğunu söyleyebiliriz ama sonuçta oyuncunun gol atması lazım.
Bana göre yanlış bir transfer. Bence dün akşam oynanan maçta Valencia'nın oynaması lazımdı.
Takımın uzun süredir devam eden santrfor sorununa çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar.
62'de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet için Fenerbahçeli futbolseverler, "Berisha'nın gol atması için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor" yorumları yaptı.
EŞİNE HAKARETLER EDİLDİ
Berisha ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Vesa Vllasaliu, bazı taraftların küfürlü ve hakaret içeren yorumlarına maruz kaldı. Instagram hikayesine yapılan yorumları paylaşan Vesa hakaretlere karşı cevap verdi.
Vesa Vllasaliu, "Sevgili taraftarlar ve profilimi gizliden takip edenler, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere karşılık vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelleiyorum." dedi.