Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mergim Berisha için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil..."
Giriş Tarihi: 20.9.2021 18:34 Son Güncelleme: 20.9.2021 18:56

Son dakika: Mergim Berisha için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil..."

Son dakika: Mergim Berisha için çok konuşulacak sözler! Fenerbahçe’nin golcüsü değil...

Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de bazı futbolcular ve Vitor Pereira'ya yapılan eleştirilerin dozu artmış durumda. Sarı-lacivertlilerin transferin son günlerine doğru kadrosuna kattığı Mergim Berisha, geride kalan haftalarda en çok tepki çeken isimlerden birisi oldu. Başakşehir maçının ardından da yoğun eleştirilerin hedefi olan Berisha için çok konuşulacak sözler kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu sezon Süper Lig'de Vitor Pereira ile yeni bir yapılanmaya giren Fenerbahçe, hem Avrupa Ligi'nde de başarı kovalıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligde aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarına güven verdi.

Ancak Süper Lig'in 4. ve 5. haftasında üst üste alınan puan kayıpları, taraftarlar arasındaki eleştirilerin yoğunlaşmasına sebep oldu.

Sivasspor beraberliğinin ardından Başakşehir'e karşı beklenmedik bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçındaki yoğun temponun ardından Başakşehir'e karşı varlık gösteremedi.

Murat Özbostan'dan Berisha için flaş sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil"

Zorlu maçta rotasyona giden Vitor Pereira, Frankfurt maçında 11 başlayan birkaç oyuncuyu dinlendirmişti. Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkan yeni transfer Mergim Berisha, sahanın en etkisiz isimlerinden birisi oldu.

Taraftarın tepkisini de çeken golcü oyuncu için sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Berisha için çok konuşulacak sözlerde bulundu.

İşte Murat Özbostan'ın sözleri...

Mergim Berisha bana göre Fenerbahçe'nin golcüsü değil. Geldiğin gün söylemiştim. Bu fikrimin arkasındayım. Berisha bana o umudu vermedi.

Oynadığı maçlara bakıldığında bence Vitor Pereira'ya da o umudu vermiyor. Daha yeni ve alışma süreci olduğunu söyleyebiliriz ama sonuçta oyuncunun gol atması lazım.

Bana göre yanlış bir transfer. Bence dün akşam oynanan maçta Valencia'nın oynaması lazımdı.

Takımın uzun süredir devam eden santrfor sorununa çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar.

62'de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet için Fenerbahçeli futbolseverler, "Berisha'nın gol atması için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor" yorumları yaptı.

EŞİNE HAKARETLER EDİLDİ

Berisha ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Vesa Vllasaliu, bazı taraftların küfürlü ve hakaret içeren yorumlarına maruz kaldı. Instagram hikayesine yapılan yorumları paylaşan Vesa hakaretlere karşı cevap verdi.

Vesa Vllasaliu, "Sevgili taraftarlar ve profilimi gizliden takip edenler, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere karşılık vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelleiyorum." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi ve hangi yarışmacı gitti? MasterChef kim elendi? Herkesi şaşırtan isim, kimse beklemiyordu...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
İhbar tazminatına hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?
YKS ek tercih işlemleri başladı! ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika haberi | Yargıtay'dan boşanma davasında giyim tarzı kararı!
Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!
Son dakika haberi: Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe için sert tepki! "Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece..."
Son dakika: Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını çıldırtan yorum! Yıldız isim için olay sözler
Son dakika: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geliyor...
MEB Mahmut Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mergim Berisha için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA