Murat Özbostan'dan Berisha için flaş sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi. Sabah Gazetesi Spor Müdürü ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken, yeni golcü Berisha için de çarpıcı ifadeler kullandı. Özbostan, "Berisha, Fenerbahçe'nin golcüsü değil" şeklinde konuştu.