Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis'i canlandıracak olan Yetkin Dikinciler'in hayatı ve yaşamı merak ediliyor. 15 Ağustos 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen isim pek çok dizi ve filmde rol almış olup tiyatro bölümü mezunudur. Özellikle Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle bir ün yakalamıştır. Peki; Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler