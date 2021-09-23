Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis'i canlandıracak olan Yetkin Dikinciler'in hayatı ve yaşamı merak ediliyor. 15 Ağustos 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen isim pek çok dizi ve filmde rol almış olup tiyatro bölümü mezunudur. Özellikle Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle bir ün yakalamıştır. Peki; Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler
BARBAROSLAR İSHAK REİS KİMDİR?
İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Barbaros kardeşlerin en büyüğüdür. Tarihe damga vurmuş zaferlere imza atan Türk denizcileri arasında adı anılmaktadır. Akdeniz'de Türk denizciliğini geliştiren İshak Reis, Hızır Reis ve Oruç Reis, Osmanlı İmparatorluğu adına Kuzey Afrika'da toprak elde etmiştir. İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür.
YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?
15 Ağustos 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Yetkin Dikinciler pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro bölümünü bitiren Dikinciler, Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle en büyük ünü yakalamıştır. Ünlü oyuncu, Aslı Orcan ile evlidir ve Lal isminde bir kız çocuğu vardır.
YETKİN DİKİNCİLER DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-) - İshak Reis
Yeşilçam (2021) - Reha
Menajerimi Ara (2020) - kendisi
Merhaba Güzel Vatanım (Batı İstanbul Vakfı) (2019)
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Dijital Yapım Evi) (2019)
Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar/Bahtiyar Ölmez
Her Şey Mümkün (2017) - İbrahim/Selim
Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf
Kızım İçin (2013) - Tuncer
Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa
Umut Üzümleri (Rönesans Film) (2013) - Ozan
Merhaba Hayat (2012) - Sinan
Çıplak Gerçek (2012)
Bizim Yenge (2011) - Adem
Umut Yolcuları (2010) - Mehmet Müdür
Aile Saadeti (2009) - Selim Paşa
Usta (2008) - Doğan
Kara İnci (2007) - Semih
Mavi Gözlü Dev(2007) - Nâzım Hikmet
Ulak (2007) - Adem
Eşref Saati - (2007-2008) - Sarı Eşref
Kabuslar Evi "Son Dans" - (2006) - Selim
Sis ve Gece - (2006) - Fahri
Gözyaşı Çetesi (2006) - Cevahir
Babam ve Oğlum - (2005) - Salim
Misi (2005) - Onur
Radyo Tantana (2005) - Kenan
The Net 2.0 (2005) - Banka Müdürü
Kırık Kanatlar (2006) - Konuk oyuncu
Gülizar (2004) - İsmail
Üç Kişilik Aşk (2004) - Cem
Avrupa Yakası - (2004) - Konuk oyuncu
Seni Yaşatacağım (2003) - Reşat
Leoparın Kuyruğu - (1998) - Serdarİshak Reis kimdir? Türk denizcisi İshak Reis tarihte var mı, rolü nedir?