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Giriş Tarihi: 23.9.2021 11:33

Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler

Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarına Perşembe akşamları gelen ve yayın hayatına yeni başlayan diziler arasında yerini alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi karakterleri ve oyuncuları merak ediliyor. Dizide İshak Reis’i canlandıran oyuncu ise Yetkin Dikinciler oldu. Bu kapsamda, “Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?” sorularının yanıtları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. İşte Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İshak Reis'i canlandıracak olan Yetkin Dikinciler'in hayatı ve yaşamı merak ediliyor. 15 Ağustos 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen isim pek çok dizi ve filmde rol almış olup tiyatro bölümü mezunudur. Özellikle Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle bir ün yakalamıştır. Peki; Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın İshak Reis'i Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler

BARBAROSLAR İSHAK REİS KİMDİR?

İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Barbaros kardeşlerin en büyüğüdür. Tarihe damga vurmuş zaferlere imza atan Türk denizcileri arasında adı anılmaktadır. Akdeniz'de Türk denizciliğini geliştiren İshak Reis, Hızır Reis ve Oruç Reis, Osmanlı İmparatorluğu adına Kuzey Afrika'da toprak elde etmiştir. İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür.

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

15 Ağustos 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Yetkin Dikinciler pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Tiyatro bölümünü bitiren Dikinciler, Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle en büyük ünü yakalamıştır. Ünlü oyuncu, Aslı Orcan ile evlidir ve Lal isminde bir kız çocuğu vardır.

YETKİN DİKİNCİLER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021-) - İshak Reis

Yeşilçam (2021) - Reha

Menajerimi Ara (2020) - kendisi

Merhaba Güzel Vatanım (Batı İstanbul Vakfı) (2019)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Dijital Yapım Evi) (2019)

Bahtiyar Ölmez (2017-2018) - Rıfat Çakar/Bahtiyar Ölmez

Her Şey Mümkün (2017) - İbrahim/Selim

Nadide Hayat (2015) - Kaptan Yusuf

Kızım İçin (2013) - Tuncer

Muhteşem Yüzyıl (2014) - Kara Ahmed Paşa

Umut Üzümleri (Rönesans Film) (2013) - Ozan

Merhaba Hayat (2012) - Sinan

Çıplak Gerçek (2012)

Bizim Yenge (2011) - Adem

Umut Yolcuları (2010) - Mehmet Müdür

Aile Saadeti (2009) - Selim Paşa

Usta (2008) - Doğan

Kara İnci (2007) - Semih

Mavi Gözlü Dev(2007) - Nâzım Hikmet

Ulak (2007) - Adem

Eşref Saati - (2007-2008) - Sarı Eşref

Kabuslar Evi "Son Dans" - (2006) - Selim

Sis ve Gece - (2006) - Fahri

Gözyaşı Çetesi (2006) - Cevahir

Babam ve Oğlum - (2005) - Salim

Misi (2005) - Onur

Radyo Tantana (2005) - Kenan

The Net 2.0 (2005) - Banka Müdürü

Kırık Kanatlar (2006) - Konuk oyuncu

Gülizar (2004) - İsmail

Üç Kişilik Aşk (2004) - Cem

Avrupa Yakası - (2004) - Konuk oyuncu

Seni Yaşatacağım (2003) - Reşat

Leoparın Kuyruğu - (1998) - Serdar

İshak Reis kimdir? Türk denizcisi İshak Reis tarihte var mı, rolü nedir?

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Yetkin Dikinciler kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın İshak Reis’i Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler
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