Güray Vural, 89’da Antalyaspor’a hayat verdi! 3 maç sonra...

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 89. dakikada Güray Vural'ın attığı golle 3 maç sonra 3 puana uzandı. Bu sonuçla 3 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor, 8 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
48. dakikada Nuri Şahin'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, bekletmeden topu kale önündeki Poli'ye indirdi. Poli'nin şutunda, top defansa çarparak kornere gitti.
53. dakikada Chouiar'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hadadi'nin yerden vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.
88. dakikada Amilton'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
89. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında arka direkteki Güray Vural'ın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.