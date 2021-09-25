Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güray Vural, 89'da Antalyaspor'a hayat verdi! 3 maç sonra...
Giriş Tarihi: 25.9.2021 18:00 Son Güncelleme: 25.9.2021 18:14

Güray Vural, 89'da Antalyaspor'a hayat verdi! 3 maç sonra...

Güray Vural, 89’da Antalyaspor’a hayat verdi! 3 maç sonra...

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 89'da Güray Vural'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 maç sonra kazandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 89. dakikada Güray Vural'ın attığı golle 3 maç sonra 3 puana uzandı. Bu sonuçla 3 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor, 8 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Nuri Şahin'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, bekletmeden topu kale önündeki Poli'ye indirdi. Poli'nin şutunda, top defansa çarparak kornere gitti.

53. dakikada Chouiar'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hadadi'nin yerden vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

88. dakikada Amilton'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

89. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında arka direkteki Güray Vural'ın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500'e çıkacak
Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı
Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz
"Beş büyüklere" yaptırım yolda! Ticaret Bakanlığı'da harekete geçti...
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı müjdesi! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika: Sergen Yalçın'ın 'Beyni yok' sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...
2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Güray Vural, 89'da Antalyaspor'a hayat verdi! 3 maç sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA