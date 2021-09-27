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Giriş Tarihi: 27.9.2021 12:21 Son Güncelleme: 27.9.2021 12:32

Aston Villa taraftarları Cristiano Ronaldo ile dalga geçti! Bruno Fernandes'ten özür mesajı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Aston Villa taraftarları Cristiano Ronaldo ile dalga geçti! Bruno Fernandes’ten özür mesajı...

Premier Lig'de geçtiğimiz günlerde Aston Villa'ya mağlup Manchester United ilk mağlubiyetini aldı. Maçın ardından Aston Villa taraftarları stadın dışında Ronaldo'nun gol sevinciyle dalga geçerek galibiyeti kutladı. Ronaldo'nun son dakikada penaltı kaçıran Bruno Fernandes'e çok kızdığı iddia edildi. İşte Bruno Fernandes'in özür mesajı...

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yenen Aston Villa, haftanın sürprizlerinden birine imza attı. Cumartesi günü Old Trafford'da oynanan maçta Bruno Fernandes, 90+3. dakikada Ronaldo'nun penaltı kullanmasına izin vermemiş ve ardından kullandığı penaltıyı auta atmıştı.

Ronaldo'nun bu sezon ilk golsüz maçı olan Aston Villa büyük bir işe imza atarak maçtan 1-0 galip ayrıldı. Aston Villa taraftarları maçtan sonra galibiyeti Cristiano Ronaldo'nun gol sevinciyle dalga geçerek kutladı.

Aston Villa taraftarları Ronaldo ile dalga geçti | Video

RONALDO'NUN "SIUUUU" SEVİNCİNİ TAKLİT ETTİLER

Ronaldo'nun "Siuuuu" gol sevinci ile dalga geçen Aston Villa taraftarları galibiyeti stadın dışında kutlamaya devam etti. Taraftarlar Ronaldo'nun gol sevincini taklit yaparak galibiyeti kutladı.

ASTON VİLLA KALECİSİ MARTİNEZ TARAFTARLARA DÖNÜP DANS ETTİ

Bruno Fernandes'in penaltı vuruşunu üstten auta attıktan sonra Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United taraftarlarına dönerek dans etmiş ve onlarla dalga geçmişti.

BRUNO FERNANDES ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından sosyal medyada bir mesaj paylaşan Bruno Fernandes, taraftarlardan özür dileyerek bu hatasını telafi edeceğini ifade etti. Taraftalar penaltı sonrası Bruno Fernandes'e destek olmuş ve ona moral vermişti.

Bruno Fernandes: "Son düdükten sonra tüm desteğiniz için teşekkür ederim! Stadyumda adımı söylediğinizi duymak çok duygusaldı. Kendim için daha güçlü bir şekilde döneceğim, çünkü bu benim kendime koyduğum standartlar, ama en çok takım arkadaşlarım ve takımım için. Bizi her zaman destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

RONALDO'NUN SİNİRLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Maçın ardından görüntülenen Cristiano Ronaldo'nun Bruno Fernandes'in penaltı kullanmasına sinirlendiği ve moralinin bozuk olduğu iddia edildi. The Sun'da yer alan habere göre Ronaldo

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Aston Villa taraftarları Cristiano Ronaldo ile dalga geçti! Bruno Fernandes'ten özür mesajı...
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