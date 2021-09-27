Oleksandr Usyk Anthony Joshua’ya kemerlerini iade ediyor!

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerleri için karşı karşıya gelen Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk maçı büyük bir heyecanla bekleniyordu.
YENİ ŞAMPİYON OLEKSANDR USYK OLDU
25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Anthony Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Oleksandr Usyk karşılaştı. Çetin bir mücadele sahne olan karşılaşmayı Oleksandr Usyk, puanla rakibi Anthony Joshua'yı mağlup ederek ağır siklette şampiyon oldu. Maçın ardından Usyk, soyunma odasında Joshua'ya bir sürpriz yaptı...
USYK'TEN JOSHUA'YA SOYUNMA ODASINDA SÜRPRİZ
Cumartesi gecesi oynanan maçın ardından Oleksandr Usyk, Joshua'nın soyunma odasına giderek ona bir sürpriz yaptı. Usyk, ellerinde kazandığı kemerleri geri getirerek Joshua'ya geri verdi. O anlar kameraya yansıdı. Usyk, kazandığı kemerlerin yenisini alacak.
Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'nın kemerlerini geri verdi "Yakında görüşürüz" dedi | Video
12 RAUNTLUK MAÇ
34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.
31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.