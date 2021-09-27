Oleksandr Usyk Anthony Joshua’ya kemerlerini iade ediyor!

YENİ ŞAMPİYON OLEKSANDR USYK OLDU

25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Anthony Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Oleksandr Usyk karşılaştı. Çetin bir mücadele sahne olan karşılaşmayı Oleksandr Usyk, puanla rakibi Anthony Joshua'yı mağlup ederek ağır siklette şampiyon oldu. Maçın ardından Usyk, soyunma odasında Joshua'ya bir sürpriz yaptı...