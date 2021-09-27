Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'nın kemerlerini geri verdi "Yakında görüşürüz" dedi | Video
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Spor severlerin merakla beklediği unvan maçında Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk karşı karşıya geldi. Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini kaybetti. Müsabaka sonrasında Joshua'nın soyunma odasına giden Oleksandr Usyk, kendisinden aldığı kemerleri geri verdi ve "Yakında görüşürüz" dedi. Oleksandr Usyk'a yeni kemerler verilecek.