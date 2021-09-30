30 Eylül Perşembe sabah saatlerinden itibaren, canlı altın fiyatları halkın gündeminde yer almaya başladı. Haftanın sonuna gelinirken, piyasaların kapanış günü olan Cuma günü öncesi altında son durum merak ediliyor. Bu bağlamda; tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. 30 Eylül anlık cumhuriyet ve gram altın kaç TL sorusuyla A Para Canlı Altın Fiyatları üzerinden borsadaki hareketlilik araştırılıyor. İşte altının gram fiyatı ve sarı metalin fiyat hareketliliğindeki son durum.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı anbean takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış: 3.275,00
Satış: 3.324,00
ATA ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.263,00
Satış: 3.331,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 497,26
Satış: 497,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 807,00
Satış: 821,00
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.614,00
Satış: 1.643,00
TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.157,04
Satış: 3.219,21
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 448,00
Satış: 465,33
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