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Giriş Tarihi: 30.9.2021 13:18 Son Güncelleme: 30.9.2021 13:18

Canlı altın fiyatları son dakika: Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, 30 Eylül anlık cumhuriyet ve gram altın kaç TL?

Canlı altın fiyatları son dakika: Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, 30 Eylül anlık cumhuriyet ve gram altın kaç TL?

Yatırım ve hediye amaçlı altın alışverişi yapmaya hazırlananlar, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı’da yaşanan son hareketliliği inceliyor. Geçtiğimiz günlerde düşüş seyri gözlemlenen altındaki son durum, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, canlı altın fiyatları son dakika ne oldu gibi sorularla inceleniyor. 30 Eylül anlık cumhuriyet ve gram altın kaç TL, yükseldi mi? İşte A Para Canlı Altın Fiyatları ekranı ile merak edilenlerin yanıtı.

30 Eylül Perşembe sabah saatlerinden itibaren, canlı altın fiyatları halkın gündeminde yer almaya başladı. Haftanın sonuna gelinirken, piyasaların kapanış günü olan Cuma günü öncesi altında son durum merak ediliyor. Bu bağlamda; tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. 30 Eylül anlık cumhuriyet ve gram altın kaç TL sorusuyla A Para Canlı Altın Fiyatları üzerinden borsadaki hareketlilik araştırılıyor. İşte altının gram fiyatı ve sarı metalin fiyat hareketliliğindeki son durum.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (30 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı anbean takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.275,00

Satış: 3.324,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.263,00

Satış: 3.331,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 497,26

Satış: 497,43

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 807,00

Satış: 821,00

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.614,00

Satış: 1.643,00

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.157,04

Satış: 3.219,21

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 448,00

Satış: 465,33

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Canlı altın fiyatları son dakika: Tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, 30 Eylül anlık cumhuriyet ve gram altın kaç TL?
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