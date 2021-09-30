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Giriş Tarihi: 30.9.2021 21:42 Son Güncelleme: 30.9.2021 21:45

Fenerbahçe taraftarı o yıldızları yuhladı! Islıklı protesto ve Altay Bayındır...

SABAH.COM.TR SPOR
Fenerbahçe taraftarı o yıldızları yuhladı! Islıklı protesto ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı. Olympiakos karşılaşmasında beklenmedik bir şekilde 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'de, taraftar da bazı oyunculara tepki gösterdi. Kaptan Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş ıslıklanırken Altay alkışlandı.

Fenerbahçe taraftarından futbolculara ıslıklı tepki! Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Frankfurt deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.

İlk yarı istediği futbolu ortaya koyamayan Fenerbahçe, ikinci yarıya iyi başladı. Peş peşe ataklardan sonuç alamayan Fenerbahçe, kalesinde golleri gördü.

Pelkas'ın direkten dönen pozisyonu maçın kırılma anlarından biriydi. O kaçan golden sonra Yunan ekibi oyunun hakimi oldu.

KAPTAN LUİZ GUSTAVO'YA TEPKİ!

Fenerbahçe taraftarı 69. dakikada oyundan çıkan Luiz Gustavo'ya tepki gösterdi. Brezilyalı oyuncu Vitor Pereira'nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

MERT HAKAN DA TARAFTARI ALKIŞLADI

Mert Hakan Yandaş, 75. dakikada oyundan çıktı. Yerini Meyer'e bırakan Mert Hakan oyundan çıkarken ıslıklanmasına tepki göstererek taraftarı alkışladı.

SON ANLARDA SADECE ALTAY ALKIŞLANDI!

Fenerbahçe taraftarı son anlarda başarılı kurtarışlar yapan Altay Bayındır'ı alkışladı. Oyundan çıkan isimlere tepki gösteren taraftar yalnızca Altay lehine tezahüratlarda bulundu.

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Fenerbahçe taraftarı o yıldızları yuhladı! Islıklı protesto ve Altay Bayındır...
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