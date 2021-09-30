İlk yarı istediği futbolu ortaya koyamayan Fenerbahçe, ikinci yarıya iyi başladı. Peş peşe ataklardan sonuç alamayan Fenerbahçe, kalesinde golleri gördü.
Pelkas'ın direkten dönen pozisyonu maçın kırılma anlarından biriydi. O kaçan golden sonra Yunan ekibi oyunun hakimi oldu.
KAPTAN LUİZ GUSTAVO'YA TEPKİ!
Fenerbahçe taraftarı 69. dakikada oyundan çıkan Luiz Gustavo'ya tepki gösterdi. Brezilyalı oyuncu Vitor Pereira'nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
MERT HAKAN DA TARAFTARI ALKIŞLADI
Mert Hakan Yandaş, 75. dakikada oyundan çıktı. Yerini Meyer'e bırakan Mert Hakan oyundan çıkarken ıslıklanmasına tepki göstererek taraftarı alkışladı.
SON ANLARDA SADECE ALTAY ALKIŞLANDI!
Fenerbahçe taraftarı son anlarda başarılı kurtarışlar yapan Altay Bayındır'ı alkışladı. Oyundan çıkan isimlere tepki gösteren taraftar yalnızca Altay lehine tezahüratlarda bulundu.