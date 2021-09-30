Son dakika: Vida, Teixeria ve Necip Uysal’dan Beşiktaş’a iyi haber

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 yenilen Beşiktaş, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Kartal'a 3 futbolcudan iyi haber geldi.
Bugün yapılan idmanda sakatlıkları geçen; Vida, Teixeira ve Necip Uysal takımla birlikte çalıştı. Sakatlıkları süren Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın ise tedavilerine devam edildi.
Sakatlıkları geçen Vida, Teixeira ve Necip'in Sivasspor müsabakasında oynayıp oynamayacakları henüz netleşmedi.
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda; kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı.
Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.