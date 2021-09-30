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Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:39 Son Güncelleme: 30.9.2021 14:43

Son dakika: Vida, Teixeria ve Necip Uysal'dan Beşiktaş'a iyi haber

Son dakika: Vida, Teixeria ve Necip Uysal’dan Beşiktaş’a iyi haber

Son dakika... Beşiktaş'a sakat futbolculardan iyi haber geldi. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesinde bugün yapılan antrenmanda; Vida, Teixeira ve Necip Uysal takımla birlikte çalıştı. Sakatlıkları devam eden; Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın ise tedavilerine devam edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 yenilen Beşiktaş, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Kartal'a 3 futbolcudan iyi haber geldi.

Bugün yapılan idmanda sakatlıkları geçen; Vida, Teixeira ve Necip Uysal takımla birlikte çalıştı. Sakatlıkları süren Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın ise tedavilerine devam edildi.

Sakatlıkları geçen Vida, Teixeira ve Necip'in Sivasspor müsabakasında oynayıp oynamayacakları henüz netleşmedi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda; kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

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Son dakika: Vida, Teixeria ve Necip Uysal'dan Beşiktaş'a iyi haber
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