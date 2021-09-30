Vitor Pereira'dan mağlubiyet yorumu! "Böyle bir yenilgiyi açıklamak zor"

Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın maçtan sonraki açıklamları şu şekilde;

"Bu mağlubiyeti açıklamak zor. Tabi ki evimizde böyle bir mağlubiyet aldığımız için çok üzgünüz. Yediğimiz ikinci gol, takım olarak bizi bozdu. Çok zor bir maç oldu bizim için. Önümüzdeki maçlarda bunları telafi edeceğiz.