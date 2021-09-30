Video Spor Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı sonrası mağlubiyet yorumu! "Normalde yapmadığımız hataları yaptık"
Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı sonrası mağlubiyet yorumu!

Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı sonrası mağlubiyet yorumu! "Normalde yapmadığımız hataları yaptık"

30.09.2021 | 23:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vitor Pereira’dan Olympiakos maçı sonrası mağlubiyet yorumu! Normalde yapmadığımız hataları yaptık 21:01
Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı sonrası mağlubiyet yorumu! "Normalde yapmadığımız hataları yaptık" 30.09.2021 | 23:13
Fenerbahçe taraftarı Luiz Gustavo ve Mert Hakan’ı ıslıkladı Altay’ı alkışladı 00:05
Fenerbahçe taraftarı Luiz Gustavo ve Mert Hakan'ı ıslıkladı Altay'ı alkışladı 30.09.2021 | 21:43
Galatasaray taraftarına Fransa’da çirkin müdahale! 00:18
Galatasaray taraftarına Fransa'da çirkin müdahale! 30.09.2021 | 21:32
Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın şifresiz izle! Galatasaray UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle 03:09
Marsilya Galatasaray maçı canlı yayın şifresiz izle! Galatasaray UEFA maçı Exxen canlı yayın şifresiz izle 30.09.2021 | 20:30
Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz canlı yayın izle! Fenerbahçe UEFA maçı Exxen canlı yayın HD izle! 02:20
Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz canlı yayın izle! Fenerbahçe UEFA maçı Exxen canlı yayın HD izle! 30.09.2021 | 20:03
Fenerbahçe Olympiakos maçı CANLI izle! UEFA Fenerbahçe - Olympiakos maçı EXXEN canlı yayın izle 02:20
Fenerbahçe Olympiakos maçı CANLI izle! UEFA Fenerbahçe - Olympiakos maçı EXXEN canlı yayın izle 30.09.2021 | 16:57
Marsilya Galatasaray maçı CANLI YAYIN izle! UEFA Galatasaray Marsilya maçı EXXEN canlı yayın izle 03:09
Marsilya Galatasaray maçı CANLI YAYIN izle! UEFA Galatasaray Marsilya maçı EXXEN canlı yayın izle 30.09.2021 | 16:52
Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız | Video 06:35
Fatih Terim: Rakibimize saygı duyuyoruz, iyi bir takımla oynayacağız | Video 29.09.2021 | 22:23
Cyle Larin Beşiktaş’ta kalacak mı? Menajerinden açıklama... 01:50
Cyle Larin Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajerinden açıklama... 29.09.2021 | 19:24
Marsilya’nın yıldızı Cengiz Ünder’den Fatih Terim itirafı! Yeri bende çok ayrı | Video 06:37
Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder'den Fatih Terim itirafı! "Yeri bende çok ayrı" | Video 29.09.2021 | 15:28
Mario Balotelli’den çiftetelli şovu | Video 00:14
Mario Balotelli’den çiftetelli şovu | Video 29.09.2021 | 14:38
Ofspor’un genç futbolcusu Fatih Mert Çırtlık’ten harika gol! 00:36
Ofspor'un genç futbolcusu Fatih Mert Çırtlık'ten harika gol! 29.09.2021 | 14:38
Adana Demirspor’lu futbolcu Mario Balotelli’den düğünde çiftetelli şov 00:15
Adana Demirspor'lu futbolcu Mario Balotelli'den düğünde çiftetelli şov 29.09.2021 | 14:25
Sergen Yalçın’dan Ajax maçı sonrası gençlere övgü! 06:54
Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası gençlere övgü! 28.09.2021 | 22:31
Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam’ın ünlü Dam Meydanı’nda! 00:36
Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda! 28.09.2021 | 15:29
Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ilginç görüntüler! Kimi evinin balkonundan izledi kimi inşaattan... 00:39
Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ilginç görüntüler! Kimi evinin balkonundan izledi kimi inşaattan... 28.09.2021 | 14:29
Sergen Yalçın Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu 16:45
Sergen Yalçın Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu 27.09.2021 | 21:31
Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag: Beşiktaş’ta çekindiğim tek futbolcu Batshuayi 18:43
Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag: Beşiktaş'ta çekindiğim tek futbolcu Batshuayi 27.09.2021 | 18:00
Oleksandr Usyk, Anthony Joshua’nın kemerlerini geri verdi Yakında görüşürüz dedi | Video 00:12
Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'nın kemerlerini geri verdi "Yakında görüşürüz" dedi | Video 27.09.2021 | 15:11
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Ajax karşısında | Video 01:49
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Ajax karşısında | Video 27.09.2021 | 14:47

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Olympiakos karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa'da henüz galibiyet alamadı. Maçın ardından Vitor Pereira, mağlubiyeti değerlendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA