ERMAN TOROĞLU - HAKEMİN HATA PAYI KAÇ ÇIKAR?

Biliyorum ki baştan sona kadar hakem konuşulacak. Ama hakem ilk dakikadan son ana kadar iki tarafa da bariz olmayan sertliklerde izin verdi. Bu lehine oldu mu, o tarafın işine geldi. Aleyhine oldu mu o tarafın… Hakem, böyle ikili mücadelelerde diğer hakemler gibi çalan bir tip değil. Bir de Türkiye'de bu tip maçları Halil Umut Meler idare ediyor. Diğerleri devamlı üflüyor.