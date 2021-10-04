Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'de bir ayrılık daha! Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi bitti
Giriş Tarihi: 4.10.2021 16:41 Son Güncelleme: 4.10.2021 16:44

Son dakika: Süper Lig'de bir ayrılık daha! Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi bitti

Son dakika: Süper Lig’de bir ayrılık daha! Antalyaspor’da Ersun Yanal dönemi bitti

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi. A Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi bugün resmi açıklamayı yapacak. Antalyaspor, geride kalan 8 haftalık dilimde 8 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.

Son dakika... Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi. Akdeniz ekibinin önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yapacak.

Medipol Başakşehir'in Aykut Kocaman'la yollarını ayırmasının ardından deneyimli bir teknik adam daha takımından gönderildi. Süper Lig'in geride kalan 8 haftalık diliminde 8 puan toplayan Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi.

Antalyaspor yönetimi bu akşam toplanacak ve hem Ersun Yanal'la ilgili resmi açıklama yapacak hem de yeni yol haritası netleşecek.

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Son dakika: Süper Lig'de bir ayrılık daha! Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi bitti
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