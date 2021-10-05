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Giriş Tarihi: 5.10.2021 12:21 Son Güncelleme: 5.10.2021 12:24

Süper Lig'de yine aynı senaryo! 8 haftada 9 teknik adam...

AA
Süper Lig’de yine aynı senaryo! 8 haftada 9 teknik adam...

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, şimdiden 9 kulüp teknik adam değişikliğine gitti. Süper Lig ekiplerinden; Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Alanyaspor, Rizespor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor, hocalarıyla yollarını ayırarak yeni bir döneme girdi.

Son yıllarda teknik direktör değişiminin çok yaşandığı Süper Lig'de, bu sezonda da 8 haftalık periyotta Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

Altay, Atakaş Hatayspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ise sezona başladıkları çalıştırıcılarla devam ediyor.

Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliği Kasımpaşa'dan geldi, ilk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, bu koltuğa Cihat Arslan'ı getirdi. İkinci haftadan sonra Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran Yukatel Kayserispor, Hikmet Karaman'la devam ederken, üçüncü haftanın ardından Adana Demirspor Samet Aybaba, Göztepe Ünal Karaman ve Aytemiz Alanyaspor da Çağdaş Atan'la yollarını ayırdı.

Ligde 6. haftanın ardından Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la, 8. haftadan sonra da Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İrfan Buz ve Fraport TAV Antalyaspor da Ersun Yanal'la devam etmeme kararı aldı.

Adana Demirspor'da İtalyan Vincenzo Montella, Göztepe'de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir'de de Emre Belözoğlu göreve başladı.

İlk 8 haftanın ardından yabancı teknik direktör sayısı 4'e yükseldiği ligde Fenerbahçe'de Portekizli Vitor Pereira ve VavaCars Fatih Karagümrük'de İtalyan Francesco Farioli'nin yanı sıra Göztepe ve Adana Demirspor da yoluna yabancı isimle devam ediyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un henüz yeni teknik direktörünü açıklamadığı ligde Süper Lig'de şu anda görev yapan isimler şöyle:

Takım Teknik direktör
Adana Demirspor Vincenzo Montella
Altay Mustafa Denizli
Atakaş Hatayspor Ömer Erdoğan
Aytemiz Alanyaspor Bülent Korkmaz
Beşiktaş Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor Hamza Hamzaoğlu
Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay
Fenerbahçe Vitor Pereira
Galatasaray Fatih Terim
Gaziantep Erol Bulut
Göztepe Nestor El Maestro
GZT Giresunspor Hakan Keleş
İttifak Holding Konyaspor İlhan Palut
Kasımpaşa Cihat Arslan
Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu
Trabzonspor Abdullah Avcı
VavaCars Fatih Karagümrük Francesco Farioli
Yukatel Kayserispor Hikmet Karaman

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Süper Lig'de yine aynı senaryo! 8 haftada 9 teknik adam...
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