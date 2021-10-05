Süper Lig’de yine aynı senaryo! 8 haftada 9 teknik adam...

İlk 8 haftanın ardından yabancı teknik direktör sayısı 4'e yükseldiği ligde Fenerbahçe'de Portekizli Vitor Pereira ve VavaCars Fatih Karagümrük'de İtalyan Francesco Farioli'nin yanı sıra Göztepe ve Adana Demirspor da yoluna yabancı isimle devam ediyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un henüz yeni teknik direktörünü açıklamadığı ligde Süper Lig'de şu anda görev yapan isimler şöyle: