Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, başta MHK ve yapısı olmak üzere birçok çarpıcı ifadeler kullandı.
"MHK'NİN YAPISI DİĞER LİGLERLE UYUMLU OLMALI"
MHK sisteminin uyumlu çalışması konusunda konuşan Ahmet Ağaoğlu, "6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı." dedi.
İşte Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı sözler...
"Sorunlar belli. Sıkıntılar belli. Alınacak kararlar belli. Yol haritamızı belirleyeceğiz. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşme gerçekleştireceğiz."
Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı sözler: "MHK sisteminin değişmesi..." | Video
"ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILIYOR?"
"MHK'nin yapısınında diğer liglerle de uyumlu olması lazım. Atamalar neye göre yapılıyor? Gözlemciler neye göre atanıyor?"
MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg
"HAKEM KARARLARIYLA İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR VAR"
"Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var."
"MHK SİSTEMNİN DEĞİŞMESİNDE KARARLIYIZ"
"Şeffaflıktan uzak olan bu yapı tartışmaya her zaman açıktır. MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız. MHK ile ilgili yapısal değişiklikler belirledik."
"OY BİRLİĞİYLE KARAR ALINDI"
"Kulüplerin birlikte aldığı bir karar, futbolu daha ileriye taşıyacak. Ben buna kimsenin hayır diyeceğini sanmıyorum. Tüm kulüp başkanlarımız aynı görüşü taşıyor. Oy birliği ile karar alındı."