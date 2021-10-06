Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı sözler: "MHK sisteminin değişmesi..."



MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg

"HAKEM KARARLARIYLA İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR VAR"

"Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var."