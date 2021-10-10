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Giriş Tarihi: 10.10.2021 14:22

E devlet giriş ekranı: E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır?

E devlet giriş ekranı: E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır?

Devletin vatandaşlara sağladığı en iyi hizmetler arasında yer alan e devlet giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi. Kamu hizmetlerinden faydalanmak için kullanabileceğimiz e devlet kapısında, işlem yapabilmemiz için öncelikle bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Peki E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır? İşte e devlet giriş ekranı ve tüm bilgiler…

E devlet giriş ekranı üzerinden pek çok bilgiye ulaşılıyor. Kamu hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşlar ilk olarak E devlete giriş yapabilmesi gerekiyor. Bu hizmet sayesinde, SGK hizmet dökümü sorgulamadan araç plakasına yazılan cezaları öğrenmeye varıncaya kadar merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır? İşte e devlet giriş ekranı!

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. ,

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Öncelikle turkiye.gov.tr adresinde e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların e-devlet şifresi alması gerekmektedir. e-Devlet şifrelerini e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden kimlik kartları ile alabilirler.

E DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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E devlet giriş ekranı: E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır?
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