E devlet giriş ekranı: E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır?

E devlet giriş ekranı üzerinden pek çok bilgiye ulaşılıyor. Kamu hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşlar ilk olarak E devlete giriş yapabilmesi gerekiyor. Bu hizmet sayesinde, SGK hizmet dökümü sorgulamadan araç plakasına yazılan cezaları öğrenmeye varıncaya kadar merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki E devlet şifresi nasıl ve nereden alınır? İşte e devlet giriş ekranı!