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Giriş Tarihi: 10.10.2021 10:52 Son Güncelleme: 10.10.2021 10:53

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

Son dakika haberi... Türkiye, Norveç'le 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'na gitme şansını bir hayli zora soktu. Stefan Kuntz, Şenol Güneş'ten farklı metotlar denedi ama A Milli Takım yine istenilen sonucu alamadı. Maç sonrası ise acı gerçekler gün yüzüne çıktı. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen de yıldız futbolcuyu "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor" sözleriyle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Milli takım haberi... Türkiye, Norveç'le 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'na gitme şansını bir hayli zora soktu.
Stefan Kuntz, Şenol Güneş'ten farklı metotlar denedi ama A Milli Takım yine istenilen sonucu alamadı. Maç sonrası ise acı gerçekler gün yüzüne çıktı. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen de yıldız futbolcuyu "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor" sözleriyle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

İstanbul'da öne geçtiği karşılaşmada Norveç ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası elemelerinde işini zora sokan A Milli Takım'da yeni teknik direktör Stefan Kuntz'un hamleleri de işe yaramadı. Katar şansı artık rakiplerinin sonuçlarına bağlı olan Türkiye'de Alman çalıştırıcı, selefi Şenol Güneş'ten farklı motivasyon metotları ve kadro tercihi denedi.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda oynatmadığı oyunculara bu tercihiyle ilgili tek kelime açıklama yapmıyordu. Kuntz ise Norveç maçı öncesinde aday kadrodaki oyuncuların hepsiyle tek tek görüşme gerçekleştirdi. Berkan ve Ozan Tufan'la sarmaş dolaş görüntüler veren 58 yaşındaki teknik adam, idman sahasına herkesten 30 dakika önce gelip malzemelerin dizilmesine bile yardım etti.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

ALMAN HOCANIN DOKUNUŞLARI İŞE YARAMADI
Aday kadroya Okay ve Enes'i çağırmayan, Berat ve Kerem'i 11'de kullanan Kuntz'un bu dokunuşları da A Milli Takım'ı ayağa kaldırmaya yetmedi. Çok önemli eksikleri olan Norveç, buna rağmen üstün oynadığı Kadıköy'deki mücadelede galibiyeti kaçıran taraf oldu. Tek forvetimiz Burak Yılmaz pozisyona bile giremezken 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu yine kritik bir milli maçta sahada kayboldu.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

KENAN VE SERDAR ÇIKTI, ÇAĞLAR GİRDİ
Norveç maçı için aday kadroda yer alan Kenan Karaman daha önce elinden planlanan operasyon gerekçesiyle Letonya'ya götürülmedi. Kenan'ın sağlık durumunu dikkate alan Milli Takım yetkilileri, Halil Dervişoğlu'nu kadroya dahil etmişti. Norveç maçında gözüne darbe alan Serdar Aziz de İstanbul'da bırakıldı. Letonya'da Çağlar, Serdar'ın yerine Milli Takım'a dönecek.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

RİVA'DAN RİGA'YA

Norveç maçını geride bırakan Türkiye'de gözler yarın oynanacak Letonya karşılaşmasına çevrildi. Riva'daki tesislerde dün sabah rejenerasyon çalışması gerçekleştiren A Milli Futbol Takımı, kritik mücadele için öğleden sonra özel uçakla Riga'nın yolunu tuttu ve 2 günlük kampa girdi.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

MİLLİLER'İN GÜVENCESİ HOLLANDA!

Grupta 3. olan Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidebilmesi için kalan 3 maçını kazanmaktan başka çaresi yok. Letonya dönüşünde kasım ayında Cebelitarık'ı ağırlayacak A Milli Takım, son maçını Karadağ deplasmanında oynayacak. Kuntz ve oyuncular, 3 maçta 9 puan hedefine konsantre olurken, 2. sıradaki Norveç'in takılmasını bekleyecek.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

Karadağ ve Letonya'yı peş peşe evinde konuk edecek Kuzey ülkesi, gruptaki son maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak. A Milli Takım'da herkes, Hollanda'nın Norveç'i yeneceğini düşünüyor.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

LEVENT TÜZEMEN - TAKIMDA TELAŞ VE ÜRKEKLİK HAKİM

- A Milli Takım, Norveç karşısında çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Bundan sonraki süreçte iş hesap kitap yapmaya kaldı. Size göre gupta ikinci olma şansımız var mı?

İlk Norveç ve Hollanda maçlarını kazanan Milli Takım'ın oyuncularının birden bire böyle bir düşüş yaşamalarını anlayamıyorum. Aklıma iki neden geliyor; 1- Rakipler çok kötüydü, biz iyi göründük. 2- Oyuncularımız formdaydı, rakipler karşımızda dirençsiz kaldı. Norveç önündeki Milli Takım'ın golü atıncaya kadar iştahlı, coşkulu, baskılı ve prese dayalı oyunu göz kamaştırdı. Ama golden sonra birden bire skoru koruma psikolojisi içinde hareket etmek oyuncuların bir öz güven kaybı yaşadığını gösteriyor.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

EURO 2020'de alınan 3 yenilgi ve 0 puan futbolcular üzerinde travma yaratmış. Örneğin; topa bizim oyuncular 3 metre yakınlıkta, rakip ise 5 metre uzaklıkta ama onlar bizden daha çabuk geliyor, biz o topa müdahale edemiyoruz. Ürkeklik ve bir telaş var. Kuntz, bu sorunu nasıl çözecek bilemiyorum. Çünkü Milli Takım'da başarılı olduğumuz her dönemde duygusallık hep ön plana çıkmıştı. Bu duygusallığı maalesef göremiyorum. Oynadığımız oyun bizi gruptan çıkarmaya yetmez.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

HAKAN ÇALHANOĞLU TOZU DUMANA KATMALI

- Özellikle bazı isimler çok eleştiriliyor. Bunların başında ise Hakan Çalhanoğlu geliyor. Milli Takım performansı bir türlü kulüp performansına yaklaşamıyor. Bunun nedeni nedir?

Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille ile Fransa şampiyonu oldu. Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da son şampiyon İnter'e gitti. Maalesef bu futbolcuların saha içi performansında çok ciddi bir düşüş var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu, yetenekli olmasına rağmen Milli Takım'da bir oyun lideri gibi oynamıyor.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

Hakan ya yanındakilerle uyum sağlayamıyor ya da Milli Takım'a gelmeyi kafasında angarya gibi görüyor ve polemiklere girmemek için de Milli Takım'da olmama gibi bir düşünceyi sergilemiyor. İnter'deki Hakan'ın bu Milli Takım'ı tek başına sırtlayıp tozu dumana katması gerekir. Ayrıca Kuntz'un Caner'e dönmesi doğru değildi. Çünkü Milli Takım, Caner'in bölgesinden çok pozisyon yedi. Sonuçta Milli Takım'da görev yapan oyuncuların öz güvenlerini kazandırmak ve Milli Takım ile ilgili aidiyet duygularını güçlendirmek gerekiyor.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

RAKAMLAR DA ACI GERÇEĞİ SÖYLÜYOR

Norveç önünde sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Türkiye'de futbolcuların çoğu istatistiksel olarak döküldü. 19 ortanın hiçbirini adrese ulaştıramayan oyuncular, ofansta ve defansta yokları oynadı.

İşte varlık gösteremeyen Bizim Çocuklar:

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

BURAK YILMAZ: Tek şutu çerçeveyi tutmayan tecrübeli golcü, top çalamadı. Dripling konusunda başarı sağlayamayan Burak, pas arası da gerçekleştiremedi.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

CENGİZ ÜNDER: Şut çekemezken, yaptığı 5 ortada başarılı olamadı. Defansif olarak top kapamadı, şut engellemesi de yoktu.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

HAKAN ÇALHANOĞLU: Ofansif olarak driplingde sıfır çeken Hakan; top çalma ve başarılı orta değerlerinde de kötüydü.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

BERAT ÖZDEMİR: Hiç orta girişiminde bulunmadı, kilit pası yoktu. Şut engellemeyi başaramazken, driplingde de bekleneni veremedi.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

OZAN TUFAN: Kaleye şut çekemezken orta da yapamadı. Hiç top çalamadı ve arkadaşlarına kilit pas vermedi.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

ZEKİ ÇELİK: Tek şutu isabetli değildi. Driplingde sınıfta kaldı, kilit pas gerçekleştiremedi.

Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor

CANER ERKİN: Hava topu kazanamayan tecrübeli sol bek, şut girişimi yapamadı. 7 orta yaptı ancak adresi bulmadı.

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Son dakika: Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
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