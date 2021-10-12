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Giriş Tarihi: 12.10.2021 17:54 Son Güncelleme: 12.10.2021 18:13

Galatasaray'a Diagne'nin golleri yetmedi! İstanbulspor karşısında 6 gollü beraberlik...

Galatasaray’a Diagne’nin golleri yetmedi! İstanbulspor karşısında 6 gollü beraberlik...

Liglere verilen milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Tuzlaspor'u Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlamış ve sahadan 4-3 galibiyetle ayrılmıştı. Milli arada oynanan ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu kez rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın gollerine Diagne (2) ve Babel kaydetti.

Süper Lig'de milli ara öncesi 2'de 2 yapan Galatasaray, milli araya moralli girmişti. Aranın ardından Konyaspor'u sahasında ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, bu arayı iki hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

İlk hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup eden Fatih Terim ve öğrencileri, ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı.

Tuzlaspor karşısında da 1 gol atan Mbaye Diagne, İstanbulspor'a karşı 2 gol atsa da sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılmayı başaramadı.

Son dakikalarda 3-2 öne geçmeyi başaran İstanbulspor, Galatasaray'ın 90'ıncı saniyede kazandığı penaltıya engel olamadı ve iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.

SACHA BOEY KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Galatasaray'da sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı ilk maçta yeniden sakatlanan Fransız sağ bek Sacha Boey, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçını takip edenler arasındaydı.

Genç oyuncunun Konyaspor maçında formasına yeniden kavuşması bekleniyor.

Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçından devre arası notları | Video

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Galatasaray'a Diagne'nin golleri yetmedi! İstanbulspor karşısında 6 gollü beraberlik...
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