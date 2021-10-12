Galatasaray’a Diagne’nin golleri yetmedi! İstanbulspor karşısında 6 gollü beraberlik...

Süper Lig'de milli ara öncesi 2'de 2 yapan Galatasaray, milli araya moralli girmişti. Aranın ardından Konyaspor'u sahasında ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, bu arayı iki hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.
İlk hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup eden Fatih Terim ve öğrencileri, ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı.
Tuzlaspor karşısında da 1 gol atan Mbaye Diagne, İstanbulspor'a karşı 2 gol atsa da sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılmayı başaramadı.
Son dakikalarda 3-2 öne geçmeyi başaran İstanbulspor, Galatasaray'ın 90'ıncı saniyede kazandığı penaltıya engel olamadı ve iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.
SACHA BOEY KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ
Galatasaray'da sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı ilk maçta yeniden sakatlanan Fransız sağ bek Sacha Boey, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçını takip edenler arasındaydı.
Genç oyuncunun Konyaspor maçında formasına yeniden kavuşması bekleniyor.
Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçından devre arası notları | Video