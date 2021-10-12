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Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçından devre arası notları | Video 12.10.2021 | 18:06
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı 12.10.2021 | 17:21
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SON DAKİKA: El-Bab'da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.10.2021 | 11:47
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Galatasaray, liglere verilen milli arayı İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçıyla değerlendirdi. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini Diagne (2) ve Babel kaydetti.