Son dakika: Süper Lig Avrupa’ya damga vurdu! Galatasaray bu listede ikinci sırada

Son dakika...Sezon başında yapılan değişiklikle yabancı kuralı 8+3 olarak güncellendi. 14 yabancı oyuncu transfer edebilen Süper Lig kulüpleri, ilk 11'de ise 3 Türk futbolcu oynatmak zorunda. Birçok kulüp bu kurala karşı çıkıyor ancak TFF geri adım atmadı ve kuralı devreye soktu. Bu değişikliğe rağmen Süper Lig kulüpleri yabancı oyuncu oynatma haklarını sonuna kadar kullanıyor. Avrupa'da bu alanda başları çeken Süper Lig'de, Galatasaray ise en çok yabancı oynatan ikinci takım konumunda.