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Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:12 Son Güncelleme: 13.10.2021 09:15

Son dakika: Süper Lig Avrupa'ya damga vurdu! Galatasaray bu listede ikinci sırada

SUAT UMURHAN
Son dakika: Süper Lig Avrupa’ya damga vurdu! Galatasaray bu listede ikinci sırada

Son dakika...Türkiye'de her dönem değişen ve gündemin ilk sırasına oturan yabancı kuralı tartışılmaya devam ediyor. Sezon başında değişen kuralla birlikte 8+3 modeline geçildi ve ilk 11'de 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu getirildi. Ancak bu değişen kurala rağmen Türkiye, yabancı oyuncu oynatma konusunda Avrupa'da başları çekiyor. Süper Lig'in yüzde 70'ini yabancı oyuncular oluşturuyor. En çok yabancı oyuncu kullanan takımların başında ise Galatasaray geliyor. İşte detaylar...

Son dakika...Sezon başında yapılan değişiklikle yabancı kuralı 8+3 olarak güncellendi. 14 yabancı oyuncu transfer edebilen Süper Lig kulüpleri, ilk 11'de ise 3 Türk futbolcu oynatmak zorunda. Birçok kulüp bu kurala karşı çıkıyor ancak TFF geri adım atmadı ve kuralı devreye soktu. Bu değişikliğe rağmen Süper Lig kulüpleri yabancı oyuncu oynatma haklarını sonuna kadar kullanıyor. Avrupa'da bu alanda başları çeken Süper Lig'de, Galatasaray ise en çok yabancı oynatan ikinci takım konumunda.

Süper Lig'de yabancı oyuncu tartışmaları hiç ara vermeden devam ederken kademeli azaltmaya gidilen ligimiz, Avrupa'da ise zirveye oynuyor.

CIES'in (Spor Araştırmaları Merkezi) araştırmasına göre; Avrupa ligleri içinde Türkiye en çok yabancı oyuncu kullanan 3. lig durumunda.

İlk sırada oyuncu tercihinin %78.5'ini yabancılar üzerine yapan Güney Kıbrıs bulunurken, ikinci ise %70.6 ile Yunanistan.

Türkiye az bir farkla %70.2 ile en çok yabancı oyuncu kullanan üçüncü lig konumunda. Bizden sonra ise %64.6 ile İtalya Serie A geliyor.

BİR GÖRÜŞ! MURAT ÖZBOSTAN: YASANIN ÇIKMASI ŞART!

Takımlarımız mevcut yabancı kuralını sonuna kadar kullanmak istiyor. 8+3 kararı sonrası yaşanan büyük tartışmalara bakarsak genel görüş şuydu: 8 değil 11 yabancı ile oynayalım...

Son transfer dönemi maşallah çok bereketli geçti. Özellikle büyük takımlar, yabancı oyuncuları kadrolarına kattılar. Allah'tan 8+3 kararı çıktı da 3 tane yerli futbolcuyu mecburen sahada görüyoruz.

Kural olmasa bir, bilemediniz iki yerli isim olurdu 11'lerde. Kural sayesinde Süper Lig'de birçok genç arkadaş ile tanıştık... Özetle yabancı kuralının ilerleyen dönemde daha da aşağılara çekilmesi gerekli.

ZARARDAN SORUMLULAR

Takımların borç tablolarına da bakarsak bu şart... 9 yıl önce yazılan Kulüpler Yasası yakında çıkacak. Bir kulüp başkanı, 100 milyon Euro ile kulübü alıp 500 milyon Euro'ya borcu çıkarıyor. Aradaki 400 milyon Euro'yu soran yok! Yasa yok..

Şimdi Kulüpler Yasası ile bu mümkün olacak. Yönetimler, bulundukları dönemdeki zarardan sorumlu olacaklar! İşte o zaman yabancı meselesi de farklı boyut alır! Emin olun.

Türkiye içine baktığımızda ise yabancı oyuncu kullanma süreleri olarak Fatih Karagümrük %86 ile zirvede. Takipçisi %81.8 ile G.Saray...

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ise listede %78.3 ile üçüncü durumda. G.Saray toplamda bu sezon 7 maçta 28 oyuncu kullanırken, Fatih Karagümrük ise 26 farklı oyuncudan faydalandı.

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Son dakika: Süper Lig Avrupa'ya damga vurdu! Galatasaray bu listede ikinci sırada
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