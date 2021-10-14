Altında son zamanlarda yaşanan hareketlilik bu hafta da devam ediyor. Gün içinde hızlı iniş-çıkış seyrinde olan canlı altın fiyatları son dakika olarak merak ediliyor. Bu kapsamda, bugün altın fiyatları ne kadar sorusu vatandaşın gündeminden düşmüyor. 14 Ekim 1 gram altın fiyatı ne kadar, yarım, tam, çeyrek kaç lira gibi merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte güncel altın fiyatları.
14 EKİM 2021 CANLI ALTIN FİYATLARI
14 Ekim Perşembe sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 473,41
SATIŞ: 491,72
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.442,00
SATIŞ: 3.504,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.453,00
SATIŞ: 3.505,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.329,53
SATIŞ: 3.395,02
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.700,00
SATIŞ: 1.733,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 850,00
SATIŞ: 867,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 525,87
SATIŞ: 525,95
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