Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı altın fiyatları son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? 14 Ekim 1 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç lira?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:23 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:23

Canlı altın fiyatları son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? 14 Ekim 1 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç lira?

Canlı altın fiyatları son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? 14 Ekim 1 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç lira?

Dün akşam saatlerinde hızlı bir yükselişle 523 TL’den işlem gören sarı metal, bu sabah da “Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?” sorusuyla gündemdeki yerini alıyor. Son zamanların rekor seviyesine ulaşan altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşın 14 Ekim 1 gram altın fiyatı ne kadar, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım, tam altın kaç TL, çeyrek kaç lira gibi sorulara yanıt aramasına sebep oluyor. Canlı altın fiyatları son dakika olarak haberimizde.

Altında son zamanlarda yaşanan hareketlilik bu hafta da devam ediyor. Gün içinde hızlı iniş-çıkış seyrinde olan canlı altın fiyatları son dakika olarak merak ediliyor. Bu kapsamda, bugün altın fiyatları ne kadar sorusu vatandaşın gündeminden düşmüyor. 14 Ekim 1 gram altın fiyatı ne kadar, yarım, tam, çeyrek kaç lira gibi merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte güncel altın fiyatları.

14 EKİM 2021 CANLI ALTIN FİYATLARI

14 Ekim Perşembe sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,41

SATIŞ: 491,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.442,00

SATIŞ: 3.504,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.453,00

SATIŞ: 3.505,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.329,53

SATIŞ: 3.395,02

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.700,00

SATIŞ: 1.733,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 850,00

SATIŞ: 867,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,87

SATIŞ: 525,95

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Canlı altın fiyatları son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? 14 Ekim 1 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek kaç lira?
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