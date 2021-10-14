Trabzonspor’un yıldızı Bakasetas’tan şampiyonluk sözleri! ’Kendime en yakın gördüğüm 10 numara...’

"İlk anda aklıma gelen bir isim yok, belki James Rodriguez ismini verebilirim"

Bakasetas, oyun tarzı olarak ise kendini James Rodriguez'i yakın gördüğünü ifade ederek, "Sorunuzun ilk anda cevabı biraz zor. Çünkü düşündüğümde ilk anda aklıma gelen bir isim yok, belki James Rodriguez ismini verebilirim. Tamamen benzemesek de dediğim gibi onun dışında kendi tarzıma yakın bulduğum ilk anda oyuncu olarak aklıma biri gelmiyor" açıklamasında bulundu.

Yunan futbolcularının çoğunun Türkiye'de başarılı olduğunu dile getiren Bakasetas, "Ben bunu kültürümüzdeki ortak noktalara bağlıyorum. Çünkü kültür olarak birbirine yakın iki ülkeden bahsediyoruz ve Yunan oyuncularımız buraya geldiklerinde adapte olmalarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Kültürün aslında neredeyse tamamını bildiklerinden dolayı daha hızlı şekilde buraya adapte olabiliyorlar. Bütün Yunan oyuncularla iletişim halindeyim ve hepsinin de burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyebilirim. Hepsi hem taraftarlardan büyük bir sevgi görüyorlar hem de beraber çalıştıkları hocalarından ve takım arkadaşlarından gördükleri bu sevgi ve desteğin karşılığını verebilmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.



"Abdullar Avcı, saha içinde bana özgürlük verdi"

Yunan futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın saha içerisinde kendisine özgürlük verdiğini belirterek, "Burada olmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de kendisi. Çünkü benim burada olmamı gerçekten isteyen kişilerden bir tanesi kendisiydi. Geldiğim ilk andan itibaren hem bana davranış şekli hem bana konuştukları ve aynı şekilde de saha içinde bana verdiği özgürlük ve bana verdiği güven sayesinde başarılı olabildiğimizi düşünüyorum. Aslında zaten sonuçlar ve elde ettiğimiz başarılarda Abdullah Avcı'nın başarısını ve beraber kazandığımız başarıları tek başına ifade edebiliyor. Ancak bende tabii ki hem transfer sürecimde hem de şu an beraber çalıştığımız bu ortamda hocamıza teşekkür etmeliyim. Aslında saha içinde ihtiyacım olan şeyleri bana verdi. Saha içindeki özgürlük hem de o verdiği bana güven sayesinde iyi bir çalışma ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren de bana hep sıcak ve yakın davrandı kendisi" diyerek sözlerini tamamladı.