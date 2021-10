Trabzonsporlu Bakasetas: "Sezon sonunda hep beraber mutlu olmak istiyoruz" | Video

Trabzonspor’un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, bu sezonun kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Sezon sonunda hep beraber mutlu olmak istiyoruz. Eğer bu hedefler gerçekleşirse ve işler istediğimiz gibi giderse, eğer Trabzonspor da benden önemli bir kazanım sağlayacak olursa tabii ki Avrupa’nın önemli takımlarından birinde oynamayı hedefleyebilirim” dedi.

Trabzonspor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'a geldiği andan itibaren yabancılık çekmediğini kaydeden Bakasetas, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren ortak kültürün ve ortak detayların aslında çok önemli olduğunu fark ettim. Adaptasyonum konusunda bu ortaklıkların da çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geldiğiniz ilk andan itibaren buradaki futbola olan tutkuyu görebiliyorsunuz ve Yunanistan'da da insanlar futbola tam anlamıyla tutkuyla bağlı. O yüzden Trabzon'a geldiğim ilk andan itibaren hiç şaşkınlık yaşamadım. Hatta buraya geldiğimde neredeyse Trabzon'a alışmış durumdaydım" diye konuştu.



"SÜPER LİG ÇOK YARIŞMACI BİR LİG"



Türkiye Süper Ligi'nin çok yarışmacı bir lig olduğunu düşündüğünü söyleyen Bakasetas, şöyle devam etti:



"Organizasyon anlamında da ligin başlangıcı, ligin bitirilişi ve bütün detaylar konusunda da gerçekten başarılı bulduğumu söylemem gerekir. Oyuncular için önemli detaylar vardır oynadığınız ligle alakalı olarak. Burada örneğin stadyumlardan bahsedecek olursak, her pazar günü oynadığımızda harika bir stadyumda ve harika atmosferler içerisinde oynuyorsunuz. Bunlar oyuncular için önemli detaylar. Aynı zamanda Türkiye Süper Ligi'nin ekonomik anlamda da çoğu ligle yarışabilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Oyuncular buraya geldiklerinde konsantrasyonlarını ve odaklarını tam olarak sağlayabilirlerse ve takımlarına yardımcı olabilme düşünceyle hareket edebilirlerse çok başarılı olabilirler. Lige kendini adapte etmiş oyuncuların burada önemli başarılar kazanabileceklerini düşünüyorum."



"FUTBOL DEĞİŞTİ, 10 NUMARALAR DA HEM HÜCUM HEM SAVUNMA YAPMALI"



Son yıllarda futbolun çok değiştiğine dikkat çeken Bakasetas, bu konuda şunları söyledi:



"Örneğin '10 numara' olarak bahsedilen pozisyonda oynayan oyuncular eskiden asla temasa girmezler, asla savunma yapmazlar, sadece topu ayaklarına beklerler ve yetenekli olduklarından dolayı topu sadece top onlara geçtikten sonra kullanırdı. Sadece o zaman oyunun içine dahil olurlardı. Ancak oyunun ne kadar değiştiğine bakacak olursanız eğer saha içerisinde o 11 kişiden bir oyuncu dahi koşmazsa, eğer takımına yardımcı olmaya çalışmazsa, bu rakip takım için büyük bir avantaj anlamına gelir. Sonrasında bu gerçekten halledilmesi çok güç bir sorun haline gelir. Ben de 8-9 yaşlarındayken topu ayağına bekleyen, hiç koşmayan, ritimde oynamayan ve sadece top ayağına geçtiğinde oyunun içine dahil olan bir oyuncuydum. Artık ben de antrenmanlara çıktığımda tüm gücümü, tüm yeteneğimi sahada vermeye çalışıyorum. Her antrenmanı maçmış gibi yapmaya çalışıyorum ve bunun sayesinde de hafta sonu maça çıktığımda daha rahat koşabiliyorum. Hem hücumda hem savunmada takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum."



"SIOPIS BEKLENTİLERE KARŞILIK VERECEKTİR"



Bir başka Yunan oyuncu ve takım arkadaşı Siopis ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakasetas, şunları kaydetti:



"Siopis inanılmaz birisi. Harika enerjisi olan, nereye giderse gitsin veya hangi takımda oynarsa oynasın takımdaki herkesin sevdiği, karakteri ve kalbi ile gerçekten çok iyi bir insandan bahsediyoruz. Performansıyla ve daha öncede bahsettiğim gibi futbolun değişen yönü ile birlikte savunmacı orta sahalardan beklenen her şeyi oyunun içine katabilecek o performansı gösterebilecek bir oyuncu. Ben de kendisini takımımızın eksik yönünü tamamlayabilecek birisi olarak tanımlayabilirim. Artık bundan sonraki iş onun saha içinde göstereceği performansa ve yapabileceği o başarılara kalmış durumda. Çünkü hem onun beklentisi hem de taraftarın kendisinden beklentisi önemli ve yüksek düzeyde. Umuyorum ki zaten o da kendi yeteneğiyle bu beklentilere karşılık verebilecektir."



"YUNAN OYUNCULAR TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLUYOR"



Yunan oyuncuların Türkiye'de başarısını ortak kültüre bağladığını ifade eden Bakasetas, şöyle konuştu:



"Çoğu Yunan oyuncunun burada başarılı olduğunu görüyoruz. Ben bunu kültürümüzdeki ortak noktalara bağlıyorum. Çünkü kültür olarak birbirine yakın iki ülkeden bahsediyoruz ve Yunan oyuncularımız buraya geldiklerinde adapte olmalarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Kültürün aslında neredeyse tamamını bildiklerinden dolayı daha hızlı şekilde buraya adapte olabiliyorlar. Bütün Yunan oyuncularla iletişim halindeyim ve hepsinin de burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyebilirim. Türkiye liginden bahsettiğimizde güzel stadyumlardan, iyi atmosferlerden ve iyi oyunculardan bahsediyorsunuz. Aynı şekilde bu da oyuncuların buraya adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen bütün Yunan oyuncuların başarılı olmasını ben buna bağlıyorum."



"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SEZON"



Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmek istediklerini kaydeden Bakasetas, bu sezon ve geleceğe yönelik hedefleriyle ilgili olarak da şu ifadelere yer verdi:



"Bu yıl gerçekten bizim için çok önemli bir sezon. Bu sezonun sonunda önemli başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefim her zaman o başarıları kazanabilmek olacak. Trabzonspor taraftarlarına o mutluluğu verebilmek istiyoruz. Sezon sonunda hep beraber mutlu olmak istiyoruz ve bu hedefleri beraber gerçekleştirebilmek istiyoruz. Eğer bu hedefler gerçekleşirse ve işler istediğimiz gibi giderse, eğer Trabzonspor da benden önemli bir kazanım sağlayacak olursa tabii ki Avrupa'nın önemli takımlarından birinde oynamayı hedefleyebilirim. Çünkü oyuncu olarak ve bir insan olarak her zaman limitlerini görmeyi deneyen, limitlerinin neresi olduğunu öğrenmeye çalışan birisiyimdir. Dolayısıyla da eğer kulüp benden bir kazanım sağlayacaksa ve beraber başarılar kazandıktan sonra ben de Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde oynamayı istiyorum. Ancak her zaman bahsettiğim gibi ben bu kulübün bana verdiği her şeyden dolayı bu kulübe müteşekkirim. Şu an Trabzonspor' da olmaktan dolayı da çok mutluyum ama dediğim gibi işler istediğimiz gibi giderse, ben de böyle bir fırsatı deneyebilirim."



"BURADA OLMAMIN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİ ABDULLAH AVCI"



Trabzonspor'da olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesinin de Abdullah Avcı olduğunu belirten Bakasetas, bu konuda da şunları söyledi:



"Çünkü benim burada olmamı gerçekten isteyen kişilerden bir tanesi kendisiydi. Geldiğim ilk andan itibaren hem bana davranış şekli, hem bana konuştukları ve aynı şekilde de saha içinde bana verdiği özgürlük, bana verdiği güven sayesinde başarılı olabildiğimizi düşünüyorum. Zaten sonuçlar ve elde ettiğimiz başarılar da Abdullah Avcı'nın başarısını ve beraber kazandığımız başarıları tek başına ifade edebiliyor. Ancak ben de tabii ki hem transfer sürecimde, hem de şu an beraber çalıştığımız bu ortamda hocamıza teşekkür etmeliyim. Aslında saha içinde ihtiyacım olan şeyleri bana verdi. Saha içindeki özgürlük hem de o verdiği bana güven sayesinde iyi bir çalışma ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Geldiğim ilk andan itibaren de bana hep sıcak ve yakın davrandı kendisi."



"TRABZONSPOR'A ATTIĞIM GOL BURAYA GELMEME VESİLE OLDU"



Aytemiz Alanyaspor formasıyla Trabzonspor'a karşı 61'inci dakikada attığı golün bordo-mavili takıma transferine bir vesile olduğunu düşündüğünü söyleyen Bakasetas, "Bu sene kaçırdığım penaltı sonrasında veya kötü oynadığım maçlardan sonra taraftarlarımızın ve etraftaki herkesin o desteğini hissettim. Kötü anlarda ve zor durumlarda insanların yanımda olduğunu gördüm ve gerçekten onlara teşekkür etmek istiyorum. Aslında Trabzonspor ile olan ilişkimizi ben bir kelime ile çok iyi tarif edebileceğimi düşünüyorum: 'Karma.' Çünkü her şey belli bir sebepten ötürü olur, ben buna inan biriyim. O golü attıktan sonra Trabzonspor'a dahil olmam, hatta oynadığım ve attığım ilk golün 61'inci dakikada gelmesi, 61'inci dakikanın Trabzonspor taraftarları için önemi ve ilk golü burada 61'inci dakikada atmam, sonrasında böyle sıcak bir ilişki kurabilmemizin karmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Her şey bir sebepten ötürü olur. O golün Trabzonspor'a gelmemde ve böyle bir sıcak ilişki kurmamızda bir vesile olduğunu düşünüyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.