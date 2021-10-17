Son dakika: Usta yazar Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini analiz etti! "Trabzon dominant F.Bahçe ise..."

Bu maça kadar da puan olarak istediğini aldı. Ancak Fenerbahçe'nin oyun olarak hâlâ gelişime ihtiyacı var. Pereira, hem yol yürüyor hem de oyuncu ve sistem üzerinde tamirleri yapıyor. Şu da bir gerçek; Fenerbahçe her maç üstüne koyarak gelişmeye devam ediyor. Bunda kazanmanın büyük bir etkisi var.