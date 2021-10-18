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Giriş Tarihi: 18.10.2021 07:17 Son Güncelleme: 18.10.2021 07:17

Bugün 1 gram ve 1 çeyrek altın ne kadar? 18 Ekim Cumhuriyet, yarım, tam, 22 ayar altın fiyatı kaç TL? Canlı altın fiyatları

Bugün 1 gram ve 1 çeyrek altın ne kadar? 18 Ekim Cumhuriyet, yarım, tam, 22 ayar altın fiyatı kaç TL? Canlı altın fiyatları

18 Ekim Pazartesi günün ilk saatleri itibariyle altındaki hareketlilik araştırma konusu oldu. Yatırım planı olanlar ve hediyelik olarak 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, takı ve benzeri bir eşya almayı düşünenler, bugün 1 gram ve 1 çeyrek altın ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Haftanın ilk gününde, henüz piyasalar açılmadan araştırılmaya başlanan “18 Ekim Cumhuriyet, yarım, tam, 22 ayar altın fiyatları kaç TL?” sorusu haberimizde yanıt buluyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve canlı altın fiyatı grafiği takip ekranı.

Son günlerde uluslararası piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişte tamamladı. Piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde çeyrek altın 864 liradan, gram altın 526 liradan işlem gördü. Sarı metali canlı takip eden milyonlarca kişi "Bugün 1 gram ve 1 çeyrek altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Ekim Cumhuriyet, yarım, tam, 22 ayar altın fiyatları kaç TL? İşte canlı altın grafiği anlık takip ekranı ile güncel rakamlar.

18 EKİM PAZARTESİ CANLI ALTIN FİYATLARI

18 Ekim Pazartesi sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,69

SATIŞ: 492,01

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.447,00

SATIŞ: 3.513,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.468,00

SATIŞ: 3.520,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.345,84

SATIŞ: 3.411,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.696,00

SATIŞ: 1.738,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 848,00

SATIŞ: 869,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 526,66

SATIŞ: 526,76

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Bugün 1 gram ve 1 çeyrek altın ne kadar? 18 Ekim Cumhuriyet, yarım, tam, 22 ayar altın fiyatı kaç TL? Canlı altın fiyatları
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