Son günlerde uluslararası piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişte tamamladı. Piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde çeyrek altın 864 liradan, gram altın 526 liradan işlem gördü. Sarı metali canlı takip eden milyonlarca kişi "Bugün 1 gram ve 1 çeyrek altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Ekim Cumhuriyet, yarım, tam, 22 ayar altın fiyatları kaç TL? İşte canlı altın grafiği anlık takip ekranı ile güncel rakamlar.

18 EKİM PAZARTESİ CANLI ALTIN FİYATLARI

18 Ekim Pazartesi sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.